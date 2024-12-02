壽險大軍回升 寫今年高點

壽險業務員今年10月登錄人數出爐，壽險公司登錄人數持續回升，10月增加195人，來到20萬5,479人，其中，新登錄人數中，30歲以下的占比超過六成，而保經通路則維持正成長，人數達到9萬1,822人，續創新高。總計壽險業務員人數為37萬5,233人，亦創下今年新高。

壽險公會公布最新統計，今年前10月壽險業保費收入（加計負債）合計1兆9,196億元，較去年同期增加7%；其中新契約保費收入6,519億元，較去年同期增加14.5%，續年度保費收入1兆2,676億元，較去年同期增加3.6%。以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系占43.12%；銀行經代保代通路占38.37%；傳統保險經紀人、保險代理人占18.5%。

而據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路在10月皆呈現正成長，壽險公司業務員人數在6月回升之後，受到年中考核、轉職等因素影響，登錄業務員人數連續2個月衰退，9月則迎接新人力加入，大增1,072人，10月最新數據出爐，再增加195人，來到20萬5,479人。

以壽險公司新登錄業務員的年齡別來觀察，以18至24歲新鮮人為最大宗，本月新增人數有556人；其次則為25至29歲有289人，統計30歲以下業務新鮮人，佔了整體新增業務員的66%，顯示不少青年在畢業之後，仍有不少選擇從事保險業。

而保險代理人公司10月登錄業務員人數較上月增加141人，來到7萬7,932人，較2023年底7萬8,000人，減少68人，差距逐漸減少；經紀人公司登錄業務員較上月增加373人，達9萬1,822人，續創歷史新高，相較2023年底8萬9,330人，大增2,492人；總計壽險業務員人數為37萬5,233人，較上月增加709人，亦創下今年新高紀錄。

若以各壽險公司來觀察，10月有10家壽險業務員登錄維持單月正成長，其中，南山人壽業務員人數較上月增加263人、國泰人壽增加96人、新光人壽增加65人。而在六大壽險中，富邦人壽業務員人數較上月減少113人、凱基人壽減少96人、台灣人壽減少17人。