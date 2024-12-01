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響應減塑 中國信託千支「寶特瓶循環傘」免費使用

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中國信託提供1000支「寶特瓶循環愛心傘」免費使用。圖/中國信託提供
中國信託提供1000支「寶特瓶循環愛心傘」免費使用。圖/中國信託提供

為響應減塑環保理念，中信銀行（2891）提供1000支寶特瓶循環愛心傘，放置於中國信託銀行154家分行據點，民眾可免費借還，將「循環經濟」概念帶入日常生活。

中國信託為永續金融先行者聯盟一員，認為減塑行動刻不容緩，去年與聯合報系合作推動「傘傘發亮」專案廣受好評，客戶讚許寶特瓶循環愛心傘不僅提供臨時需要的人使用，更能環保再生且良善循環。

今年參考使用者建議，將新版寶特瓶循環愛心傘設計得更為輕巧，縮小傘面以提升材料使用率、減少製作傘面產生的廢棄物，民眾免費借用後主動返還，可開啟下一次共享、延長塑膠生命週期，攜手為環境盡心力。

根據聯合國環境署每年統計顯示，全球一年生產的塑膠垃圾高達4億噸，而且垃圾量還在持續增加。塑膠包裝帶來便利，卻造成環境永久傷害，面對《全球塑膠公約》提出2040年減少塑膠產量60%的「60X40全球減塑」目標，中國信託期待透過「傘傘發亮」專案倡議從日常生活中力行減塑、減碳，凝聚企業、同仁及客戶的永續共識，為社會帶來正面影響力，同時讓循環經濟的觀念在校園中發酵，擴大專案影響力，逐步實現環境永續發展。

此外，中國信託落實循環經濟理念延伸至校園，攜手聯合報系透過「塑學奇兵」教具、遊戲和閱讀，讓學童從日常生活中理解塑膠回收再製的觀念，讓永續種子在校園中扎根。

中信銀行 中國信託

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