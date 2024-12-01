金融業前10月賺逾9500億攻頂 全年飛越兆元寫新里程碑

據金管會統計，2024年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達9,504.3億元，已一口氣越過2021年全年9,363億元獲利高峰，改寫史上新高紀錄，一旦2024年全年賺破兆元大關，將進入金融業獲利史上嶄新的里程碑。

法人說，11月美國維持降息循環，再降息一碼，料12月可續降一碼，但愈接近年底，銀行業提列信用成本恐增加，壽險業實現資本利得減少，壓抑11~12月獲利空間，惟只要這兩個月壽險業有撐，2024年全年仍有機會飛越兆元大關。

展望2025年川普2.0登場，川普政策將恐使降息幅度縮減、美債殖利率曲線趨陡，牽動了銀行美元存款資金成本、Swap收益下滑的幅度；另美長天期債券殖利率回升則有助提升壽險再投資收益率。

金管會公布金融業2024年10月和前十月獲利。10月金融三業單月稅前盈餘650.2億元，月減1.73%，以壽險業獲利月增五成最佳，主因是台股匯市順風帶動壽險業投資收益增加

證券期貨投信業獲利月增6%，反映10月台股走揚帶動經紀、自營收入增加，銀行業月減11%最差，更已連三個月走低，反映銀行提存增加、債券評價下滑也影響投資收益。

前十月仍以銀行業4,926.6億元最賺，貢獻半數獲利，續寫史上同期新高，年增8.7%，證券期貨投信業賺1,279.7億元、年增60%，保險業賺3,298億元，年增70%。

銀行業前十月稅前盈餘已達2023年全年的97.4%，最快11月將可站上5,000億元大關，其中以受惠金融市場活絡挹注財管手續費收入的本國銀行4,580.4億元，貢獻了逾九成獲利最賺。

銀行業獲利史上，僅兩次賺破5,000億元，第一次是2021年賺5,974億元也是史上新高，第二次則是2023年賺5,057億元，銀行圈料2024年可望締造第三次賺破5,000億元紀錄。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，前十月稅前盈餘1,279.7億元，年增六成，以券商年增66%最強，主因是台股價量齊揚，券商自營操作年增3.5倍最賺。

保險業前十月賺3,298億元，其中壽險業賺3,063億元、產險業235億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業前十月賺9,504.3億元刷史上同期新高，較去年同期7,269.8億元，年增31%。