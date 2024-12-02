保險小百科／購買投資保單 留意保險成本

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

保險成本，大多指保戶投保有壽險保額的投資型保單購買壽險保障的成本，只有投保有壽險保額的投資型保單會收取此筆費用，例如變額（萬能）壽險。

凱基人壽提醒，保險公司每月會根據訂立保險契約時被保險人的性別、身體狀況、扣款當時之保險年齡、淨危險保額及所適用的生命表等資訊，計算出一個金額，依保險單條款約定時點，每月自保單帳戶價值中扣除，年齡愈大，費率愈高，作為提供被保險人保險契約身故、完全失能保障所需的成本。

此外，保險成本會依據契約規定之時點，從保單帳戶價值中扣除。保險公司會依據被保險人的性別、身體狀況、保險年齡及淨危險保額等計算出一個金額，做為提供被保險人身故、完全失能保障所需的成本。

保單 保險 壽險

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