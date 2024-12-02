專家教你保／挑選意外險 掌握三大原則
生活中意外事故頻傳，例如「八仙塵爆」、 「921大地震」、「403花蓮強震」、「寶林茶室 中毒風暴」等不幸事件造成傷亡，不少家庭頓失親人之餘，也喪失重要經濟支柱，因此如何轉嫁意外事故的風險，是每一個人都必須學習的重要課題。在此建議民眾挑選意外險可依循三個原則，讓錢花在刀口上，享受擁有最健全的保障。
一、首選意外失能後給付生活照護金。比起死亡，失能更加可怕，後續照護負擔沉重，因此可以優先選擇提供「生活照護金」的意外險，若保險人因意外導致失能後，每年仍生存時即可領取穩定金流，不但減輕往後復健或看護費用，也讓保戶能夠安心療養。
二、考慮工作環境或生活型態。天天吃外食，或者從事高溫環境下工作者，可選擇有提供食物中毒或燒燙傷保障的意外險；常出差或旅遊者，則可以選擇搭乘大眾運輸工具等特定意外加倍保障的意外險。
三、危險等級較高愈要拉高保障。職業危險等級較高，保險費雖然較貴，但發生意外可能性也較高，更需拉高保障額度。此外，改變職業也要告訴保險公司，以免萬一發生事故，理賠金被打折或是不理賠。
而一般民眾也偶有困惑，到底意外險與壽險有何不同？其實主要有兩大差異。首先，意外險的保險金給付均須符合「外來、突發、非疾病」三大要件，例如走路時突然被汽車擦撞受傷屬意外範疇，若走路時突然心肌梗塞發作則屬於疾病範疇。壽險的保險金給付則無需區分是意外或疾病引起，但仍需以商品保單條款約定為主。
其次，意外險與壽險均有提供失能保障，不過意外險是依據失能嚴重程度（1~11級），按比例理賠，例如：缺兩根手指屬11級失能，給付金額為保險金額的5%；壽險多為提供完全失能給付，相當於意外險的一級失能，但兩者定義與範圍有些差異，實際失能定義需參照商品保單條款。
（本文由新光人壽資深副總經理林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）
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