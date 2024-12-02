班機延誤 注意二個理賠細節

近期因天災如颱風、暴雨，或航空公司人力調配因素，造成民眾無法及時返國、滯留國外，這些狀況讓民眾出國遊玩無法盡興而歸，卻也提升民眾對投保旅遊不便險的重視度，專家提醒，班機延誤很常見，但有二個理賠細節民眾應特別注意，第一，保險期間內以給付兩次為限；第二，若因前班班機延誤，導致轉接班機也延誤，僅給付一次。

旅遊不便險常見保障內容包含班機延誤、旅程更改、旅程取消與文件損失等。其中在「班機延誤」項目，一般民眾大多知道若因目的地天候不佳、天災、罷工等因素導致無法順利起飛，班機延誤超過四小時即可獲得理賠。

但公勝保經指出，班機延誤有二個理賠細節民眾應特別注意。第一，班機較預訂出發時間延誤四小時以上即可啟動，在保險期間內以給付兩次為限。若因前班班機延誤，導致轉接班機也延誤，與前班班機延誤視為同一次延誤給付一次。此外，班機延誤理賠方式通常採定額給付，例如依購買的方案不同可能理賠定額5,000元或1萬元不等。

另外一個投保細節是，若延長滯留國外時間、旅平險已到期，等於多滯留的期間沒有保障，公勝保經華福事業部經理阮天怡表示，此時民眾須主動聯繫保險公司，申請保險期間延長。如果是透過保險從業人員投保，民眾可以在國外請業務人員在公司系統即時提出延長保單期限申請，回國再補批註單簽名，即算完成加保流程。

至於網路投保則需自行在國外上原投保公司的官網，依各公司規定流程，有的是在官網留言，有的可發e-mail到客服信箱，載明保單號碼與延長契約的需求。不論哪種方式，最後回國都要補批註單簽名才算完成加保動作。