颱風洪水險 轉嫁愛車風險

康芮強颱襲捲全台，帶來強風豪雨，也有不少地方傳出災情，而愛車變成泡水車更是每個車主的惡夢，但產險業者指出，車主投保車體險後，加保颱風洪水險的比例較低，近兩年投保率僅占車體險2%左右，因此若是發生汽車泡水，修復費用得自理。

產險業者指出，很多人以為替愛車買「全險」，保障應該全包含在內。事實上，「天災損失」在甲、乙、丙式車體險中都是屬於「除外不保事項」，也就是說，因暴雨淹水或颱風導致車輛毀損，產險公司都是不會理賠的，車主必須另外加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才能夠轉嫁因颱風等天災造成的車損；另外常見颱風來襲，強風吹斷路樹砸壞車輛、暴雨引起土石流掩埋了汽車，也都在這項附加條款的保障範圍內。

三種汽車颱風洪水相關險種比較 圖／經濟日報提供

舉例來說，投保乙式車體險保額58.8萬元，附加投保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，該附加條款的保費為2,000元左右，比起動輒上萬元甚至數十萬元起跳的泡水車維修費，不算貴的保費就能將風險轉嫁給產險公司。此外，若是愛車被私人停車場招牌或店家招牌砸傷，也可以拍照、錄影留下紀錄，就侵權損害部分向業者提出求償申請。

但產險業者也提醒，在車體險保險期間中途才加保颱風洪水險的話，依保單條款規範保費還是以一年期來計算收費，已投保颱風洪水險，但中途要單獨退保的話，依保單條款規範保費是不予退還的。

至於住宅保險部分，公勝保經指出，颱風帶來的瞬間豪大雨易讓位處低窪地區、一樓的房屋淹水，辛苦添購的家具因此泡水受損，建議在投保住宅火險時，可選擇附加投保「住宅颱風及洪水災害補償保險」，它能針對颱風對房屋造成的「直接損失」進行理賠、補償民眾的損失。

但要注意的是，「住宅颱風及洪水災害補償保險」不是以民眾實際的損失金額來理賠，而是以投保住宅地址所在的區域來劃分，理賠金額約在8,000至9,000元，以各產險公司保單條款內容為主。另外「住宅颱風及洪水災害補償保險」主要理賠颱風洪水造成的「直接損失」，如果是因淹水停電，造成家電損壞，或是住家結構、門窗密度不良，讓大雨進入住家造成淹水毀損家具，屬於「間接」因素造成家具受損，保單恐不會理賠。