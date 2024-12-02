櫃買攜ICE 攻指數商品

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司ICE Data Indices, LLC正式簽約建立合作關係，雙方近日簽訂Taipei Exchange與ICE Data Indices聯名商品授權契約。

櫃買中心董事長簡立忠表示，ICE與櫃買中心的合作，擴展櫃買中心的業務範圍，相信有了ICE的助攻，讓我們如虎添翼，更期許雙方的合作能夠為我國投資人創造未來更多的投資機會。

金管會證期局局長張振山、洲際交易所集團（ICE）亞太區副總裁馬格斯（Magnus Cattan）以及各投信公司代表蒞臨櫃買中心與ICE締約典禮，共同見證櫃買中心歷史性的一刻，也代表未來將可望出現以櫃買中心與ICE聯名指數為標的所發行的指數化商品，提供投資人更多元、更優質的投資選擇。

馬格斯指出，期許隨著台灣持續發展成為亞洲重要的資產管理中心，這次的合作使雙方能夠利用全球專業的資料庫，幫助推出在台灣市場有利於投資者的新產品。

證期局張振山局長表示，身為國際知名專業指數編製公司的ICE，選擇與具有豐富實戰經驗的櫃買中心合作，可以開拓出更多優質的指數化商品，此外，我們也即將成立ETF專業服務團隊，提供投信業界更全面的服務。

櫃買中心指出，因應本次與ICE指數公司簽署聯名商品授權契約，已同步著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，期能推出符合市場趨勢及需求，且帶給投資大眾更多面向的投資工具。櫃買中心亦將持續尋找適合的合作夥伴，導入各國際機構的專長，提供市場更多元化與完整的服務。