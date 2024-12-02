集保徵才 打造「CARE」團隊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保人才招募。集保／提供
集保人才招募。集保／提供

臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員，邀請具備數位創新思維的「CARE」人才，共同打造市場服務團隊。

集保結算所2024年人才招募已經開始，至12月12日止，包括業務規劃、基金審查、基金查核、資深投信查核、跨境保管（複委託）作業、系統開發、網路管理、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全、資深資訊安全、資深區塊鏈開發等職務。

集保董事長林丙輝分析，這次世界12強棒球賽中華隊的優異表現，可用CARE做歸納：比賽的調兵遣將，教練團敢於創新（Creativity），出奇制勝；球員及教練都心懷感激（Appreciation），彼此鼓勵又信任，建立默契及團隊氣氛；每位教練、球員及後勤團隊，更是勇於負責（Responsibility），把自己的工作做到一百分；最後，每位球員全心投入，每一個play都拚盡全力，展現韌性，也印證了台灣的卓越實力（Excellence）。

林丙輝也鼓勵集保人具備CARE的精神：敢於創新、心懷感激、勇於負責並追求卓越。CARE本身即為關注、關心、關懷及關愛，在人工智慧（AI）轉型的浪潮下，更要關注事情、關心他人、關懷社會並關愛環境，保持前進的動力。

集保成立超過35年，扮演金融市場的大後台，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等服務，並透過金融科技及大數據運用，引領數位金融多元創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。詳細招募資訊，可參閱：證基會報名網頁

集保結算所

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