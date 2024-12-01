遠雄人壽致力推動國內體育發展 榮獲體育推手獎

遠雄人壽結合保險專業與公益理念，以實際行動支持台灣體壇，持續推動運動風氣及體育發展、促進全民健康，於教育部體育署舉辦的2024年「體育推手獎」中，榮獲「贊助類銅質獎」與「長期贊助獎」二項殊榮，肯定多年來對台灣體壇的卓越貢獻。

為鼓勵全民健康風氣，帶動國人良好運動意識，遠雄人壽積極化身青年運動推手，連續五年贊助世新大學女子籃球隊，提供運動績優獎助學金，協助球員兼顧體育與學業，並透過意外保障讓選手無後顧之憂，幫助女籃隊在賽場上持續突破。

遠雄人壽總經理趙學欣偕同世新大學人文社會學院陳淑滿院長、體育室楊孫錦主任及女籃教練林紀紋共同出席參與頒獎典禮，他表示：「遠雄人壽秉持實踐企業社會責任的初衷，以保險專業結合公益力量，透過贊助運動賽事、培育體育人才，助力台灣體壇成長與全民健康生活的推廣。我們很榮幸獲得這份肯定，未來將持續加深在體育與公益上的投入，實踐推動健康社會的永續承諾」。

遠雄人壽協力打造優質體育環境，並擴大公益影響，連續三年贊助新北國王隊，推動「一分捐一保」公益計畫，於比賽中每得一分即捐贈一份微型保險給新北市弱勢民眾，幫助更多人獲得保障，成為推動社會正向循環的典範。遠雄人壽從守護國人健康開始，持續推廣健康促進的觀念，今年推出「雄有溢」外溢保單，以多元化的保障內容及高靈活度設計，成為國人健康與生活的最佳後盾。遠雄人壽相信，體育與健康一體兩面，藉由體育贊助與創新保單並行，不僅助力台灣體壇成長，也為全民建立更堅實的健康生活基礎，實現「為生命增添好生活」的經營理念。

遠雄人壽屢次獲得教育部體育署運動企業認證，此次更榮獲「長期贊助獎」，象徵對推動體育發展的堅持與貢獻。未來，遠雄人壽將攜手各界，持續深化體育健康運動影響力，為台灣體壇及社會創造更多美好價值。