大額罰單減 金管會今年開罰金額恐創12年來新低

金管會最新統計顯示，今年前11月合計開罰金融業及上市櫃公司等共計1億6226.5萬元，為近六年來同期新低紀錄，年減超過3成，倘若12月未再出現大單，使全年罰鍰未破1億7579萬元，則可能再創下2013年以來的近12年新低紀錄；此外，金管會今年編列罰款預算為2億7468.2萬元，截至11月底罰鍰總額1億6226.5萬元，僅達預算數的59%，估計全年難以達標。

若以銀行、保險、證期等三局來看，除了證期局開罰金額較去年同期增加，銀行局及保險局裁罰金額都雙雙走低，尤以銀行局罰鍰金額前11月僅4274.5萬元，年減7615萬元，減幅高達64.05%，縮水最劇，統計銀行局今年前11月開罰18件，較去年同期減少5件，主要是開罰金額普遍降低，對此，銀行局副局長林志吉說明，由於今年金融機構包括內控、法遵、員工挪用款項等缺失相對較少，因此罰鍰金額普遍不大。

保險局前11月開罰4530萬元，年減10.56%，件數24件，年減2件；證期局前11月則合計對證券、期貨、投信投顧業，及上市櫃公司等合計開罰7422萬元，年增9.21%，開罰件數合計235件，年增27件。

對於裁罰金額大降，林志吉強調，裁罰僅是手段，希望金融機構更落實法令遵循及內部控制，金管會主秘蔡福隆也表示，金管會裁罰是手段但並非目的，罰款下滑不代表金管會對金融檢查及監理有所鬆懈，他也特別指出，主委彭金隆強調發展與安全並進，安全同樣重要，無論業務局或檢查局都會繼續強化監理。