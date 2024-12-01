股市助攻 今年全年金融業獲利可望破兆再創新高

金融業大發投資，再創史上獲利新高。根據金管會最新的統計顯示，今年前10月金融三業累計稅前淨利達9504.34億元，年增30.7%，不僅創史上同期新高，更已賺贏歷年全年的獲利紀錄，甚至金融業的年度獲利可望在今年首度破兆元。

先前金融業最好的獲利出現在2021年，全年賺超過9360億，而10月已經超過了2021年的史上最佳紀錄，其中銀行業今年在財富管理表現亮眼，手收貢獻可觀，再加上無論是股票跟債券都有已實現獲利入袋，由於聯準會延後降息使得SWAP繼續大賺，因此前10月稅前淨利達4926.6億元，占金融業的全體獲利比重近52%。

對於今年的銀行業大賺，金管會銀行局副局長林志吉分析，手續費淨收益、利息淨收益、投資及其他淨收益3大獲利支柱全面成長，其中手續費淨收益成長最顯著，主因投資市場行情不錯，挹注財管、信用卡及放款等手續費收入全面增加。

而壽險業和證券業今年在台股助攻之下，也都交出超過60%、70%年增率的成績。

其中，壽險業則在處分台股收益的挹注之下，前10月稅前淨利達3063億元，年增70.7%，產險業在業務承保利益帶動下，前10月稅前淨利達235億元，年增63.2%，合計產險和壽險業的整體保險業前10月稅前賺3298億元，年增率70.2%。

在證券業方面，台股價量齊揚雙雙對經紀跟自營部的獲利助攻，前10月證券期貨投信業稅前淨利合計達1279.74億元，年增60.13%。其中券商在經紀、承銷及自營業務全面成長，前10月稅前獲利995.34億元，年增66%超越全體業別表現。

期貨商經紀業務也受惠於成交量的成長，以及操作績效挹注自營業務，前10月期貨商稅前獲利80.22億元，年增32.86%。投信業則由於管理資產規模走升帶動基金經理費成長，前10月稅前淨利達204.18億元，年增率46.48%。