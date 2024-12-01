快訊

孫安佐曝若參選台北市長 提出1政見語出驚人「須等檯面上老頭死光」

影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

響應減塑環保理念 中信銀提供千支「寶特瓶循環愛心傘」免費使用

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中信銀行2023年推動「傘傘發亮」專案，今年持續再提供1000支寶特瓶循環愛心傘供民眾使用。圖／中信銀行提供
中信銀行2023年推動「傘傘發亮」專案，今年持續再提供1000支寶特瓶循環愛心傘供民眾使用。圖／中信銀行提供

為響應減塑環保理念，中國信託商業銀行（中信銀行）繼2023年推動「傘傘發亮」專案，提供1000支以回收寶特瓶為原料製成之寶特瓶循環愛心傘供民眾取用後，今年持續再提供1000支寶特瓶循環愛心傘，放置於中國信託銀行全台154家分行據點，民眾可免費借還，將「循環經濟」概念帶入日常生活，發揮金融業的影響力。

中國信託為永續金融先行者聯盟一員，認為減塑行動刻不容緩，去年與聯合報系合作推動「傘傘發亮」專案廣受好評，客戶讚許寶特瓶循環愛心傘不僅提供臨時需要的人使用，更能環保再生且良善循環；今年參考使用者建議，將新版寶特瓶循環愛心傘設計得更為輕巧，縮小傘面以提升材料使用率、減少製作傘面產生的廢棄物，民眾免費借用後主動返還，可開啟下一次共享、延長塑膠生命週期，攜手為環境盡心力。

聯合國環境署每年統計顯示，全球一年生產的塑膠垃圾高達4億噸，而且垃圾量還在持續增加。塑膠包裝帶來便利，卻造成環境永久傷害，面對「全球塑膠公約」提出2040年減少塑膠產量60%的「60X40全球減塑」目標，中國信託期待透過「傘傘發亮」專案倡議從日常生活中力行減塑、減碳，凝聚企業、同仁及客戶的永續共識，為社會帶來正面影響力，同時讓循環經濟的觀念在校園中發酵，擴大專案影響力，逐步實現環境永續發展。

此外，中國信託率產業之先落實循環經濟理念亦延伸至校園，攜手聯合報系透過「塑學奇兵」教具、遊戲和閱讀，讓學童從日常生活中理解塑膠回收再製的觀念，讓永續種子在校園中扎根。

中信銀行攜手聯合報系將循環經濟概念延伸至校園，學童透過「塑學奇兵」教具認識塑膠回收分類知識與循環經濟議題。圖／主辦單位提供
中信銀行攜手聯合報系將循環經濟概念延伸至校園，學童透過「塑學奇兵」教具認識塑膠回收分類知識與循環經濟議題。圖／主辦單位提供

信託 愛心 永續

延伸閱讀

中小企業ESG 永續轉型最大拼圖／金元福回收塑料 寫奇蹟

全球塑膠公約直擊／談判倒數36小時 NGO籲各國「拿出勇氣」

全球塑膠公約直擊／中場盤點 學者建議台三大關注面向

影／塑膠公約談判開幕 環團升「巨眼」旗幟要求制訂減塑公約

相關新聞

股市多頭 金融業前10月狂賺逾9504億寫史上新高

股市多頭，金融業獲利暢旺。金管會統計，今年前10月金融三業累計稅前淨利達新台幣9504.34億元，不僅創史上同期新高，更...

康和證攜手調查局簽署資安聯防MOU 共同打擊駭客

康和證券（6016）與法務部調查局臺北市調查處在康和證券集團總部，由臺北市調查處處長洪慶裕、康和證券鄭董事長大宇，共同正...

國銀信用卡戰略大升級 台新、永豐銀等深化會員貢獻

國銀2025年信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場，加上數位帳戶成長力度已經放緩，各消金大行將邁向「深化會員貢獻」新紀元...

匯市最前線／台幣32.2~32.8元整理

新台幣匯率上周五（29日）收盤升值6.4分，以32.457元作收，連兩升並寫近兩周新高。過去一周累計升值1.36角，升幅...

銀行整合資源 擴大消金版圖

消金大行2025年將信用卡業務升級為「會員貢獻深化」模式，不僅專注手續費收入，還將信用卡用戶轉化為其他金融商品的核心客戶...

川普2.0怎麼投資？業界看好生成AI、沃爾瑪概念股

美國總統當選人川普揚言，上任後將對各國課高關稅，盼能減少貿易逆差。業界認為，後續恐衝擊全球匯率市場引發金融戰，但生成式AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。