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股市多頭 金融業前10月狂賺逾9504億寫史上新高

中央社／ 台北1日電
股市多頭，金融業獲利暢旺。（聯合報系資料照片）
股市多頭，金融業獲利暢旺。（聯合報系資料照片）

股市多頭，金融業獲利暢旺。金管會統計，今年前10月金融三業累計稅前淨利達新台幣9504.34億元，不僅創史上同期新高，更已超越歷年全年獲利紀錄，提前創史上新高，若後續股匯市順風、獲利不回吐，不排除成為史上首個賺破兆元年度。

金管會統計，今年前10月金融三業累計稅前淨利達9504.34億元，年增30.7%，獲利數除了續創史上同期新高，更已超越獲利最高峰、2021年全年逾9360億元成績。銀行業為表現最出色業別，前10月稅前淨利達4926.6億元，對整體獲利貢獻度近52%。

銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，其中又以本國銀行獲利為最大宗，前10月稅前賺4580.4億元，創歷年同期新高，帶動整體銀行業前10月稅前淨利達4926.6億元，年增8.7%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，前10月本國銀行手續費淨收益、利息淨收益、投資及其他淨收益3大獲利支柱全面成長，又以手續費淨收益成長最顯著，主因投資市場行情不錯，挹注財管、信用卡及放款等手續費收入全面增加。

壽險業受惠投資淨收益成長，前10月稅前淨利達3063億元，年增70.7%，產險業在業務承保利益帶動下，前10月稅前淨利達235億元，年增63.2%，雙雙繳出雙位數強勁成長動能，合計整體保險業前10月稅前賺3298億元，年增70.2%。

受惠台股價量齊揚，前10月證券期貨投信業稅前淨利合計達1279.74億元，年增60.13%。其中以券商獲利占比最大宗，在經紀、承銷及自營業務全面成長下，前10月券商稅前賺995.34億元，年增66%。

受惠交易量成長，期貨商經紀業務增加，加上操作績效較佳，自營業務亦繳優異成績，前10月期貨商稅前賺80.22億元，年增32.86%。投信業因管理資產規模走升，基金經理費收入成長，前10月稅前淨利達204.18億元，年增46.48%。

台股 壽險業 金管會 銀行業

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