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康和證攜手調查局簽署資安聯防MOU 共同打擊駭客

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由法務部調查局台北市調查處處長洪慶裕(左)與康和證券董事長鄭大宇(右)雙方共同簽署。
康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由法務部調查局台北市調查處處長洪慶裕(左)與康和證券董事長鄭大宇(右)雙方共同簽署。

康和證券（6016）與法務部調查局臺北市調查處在康和證券集團總部，由臺北市調查處處長洪慶裕、康和證券鄭董事長大宇，共同正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，以共同建立資安聯防，打擊駭客

康和證券董事長鄭大宇表示，「非常榮幸能與法務部調查局簽署MOU，建立共同資安聯防機制，一起合作面對資安威脅，通過公部門與民間企業合作交流，及時獲取來自不同領域的資安威脅情報，預警潛在風險並快速響應各類攻擊，確保我們的防線始終保持在最前面，並追緝打擊駭客集團」。

鄭大宇進一步表示，康和證券深知保障客戶資產與資料安全的重要性，因此不斷地強化各項資安投入，如於去年設置「資訊安全部」為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業的有效性。並於今年任命資訊安全長，統籌資安政策推動協調與資源調度，同時在近期已取得ISO27001:2022新版國際資訊安全管理驗證等。

根據網路資安平台Check Point Software公布2024年下半年資安報告，第3季全球受到駭客攻擊的次數年增75%，其中台灣居亞太區之首，平均每周受到攻擊次數逾4,000次。且駭客攻擊模式愈趨組織化與系統化，利用各種網路攻擊、寄送釣魚簡訊、詐騙與偽冒頻頻發生且不斷變形，金融業作為資金流動的核心領域，無疑是網絡攻擊的高風險目標，單靠我們企業自身的力量，越來越難以因應。

資安等同國安，透過這次與法務部調查局的產官合作，未來將深化交流、分享資訊防護經驗，首要目標即是「資安聯防、打擊駭客」，進一步提升企業數位韌性，與調查局一起為國家資通安全防護作出更大貢獻。

調查局 資安 駭客

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