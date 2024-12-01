銀行整合資源 擴大消金版圖

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

消金大行2025年將信用卡業務升級為「會員貢獻深化」模式，不僅專注手續費收入，還將信用卡用戶轉化為其他金融商品的核心客戶。國泰世華、台新銀與永豐銀等持續積極將消金商品整合進自家信用卡APP，透過多元化手續費收入為未來消金業務版圖奠定基礎。

透過會員價值深化戰略，各消金銀行正在改變傳統信用卡單一盈利模式，逐步實現用戶從支付到投資的全鏈路轉型。2025年的市場版圖，不僅是高回饋卡的激烈競爭，更是一場關於用戶資源整合與多元收益平衡的全新博弈。

國人對高回饋信用卡需求依舊強勁，各大銀行2025年策略將精準鎖定三大方向：第一，切換權益，根據客群需求動態調整回饋內容；第二，異業結盟，與特定合作通路深化聯名卡機制；第三，綁定自家帳戶，推動用戶使用自家帳戶扣款，享受額外加碼回饋。

信用卡 國泰世華

延伸閱讀

2024失智永續論壇／失智防詐 提前辦監護宣告、金融註記

國銀：賞楓、世界12強棒球賽助攻 旅日消費明顯成長

擴張版圖踢到鐵板 傳匯豐將退出中國信用卡業務

辦信用卡後遭銀行狂call問信貸 他搬出「3字機關」回嗆從此天下太平

相關新聞

信用卡大戰 明年主打深化會員制

二○二五年國銀信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場，加上數位帳戶成長力度已經放緩，各消金大行明年起將邁向「深化會員貢獻」...

匯市最前線／台幣32.2~32.8元整理

新台幣匯率上周五（29日）收盤升值6.4分，以32.457元作收，連兩升並寫近兩周新高。過去一周累計升值1.36角，升幅...

銀行整合資源 擴大消金版圖

消金大行2025年將信用卡業務升級為「會員貢獻深化」模式，不僅專注手續費收入，還將信用卡用戶轉化為其他金融商品的核心客戶...

川普2.0怎麼投資？業界看好生成AI、沃爾瑪概念股

美國總統當選人川普揚言，上任後將對各國課高關稅，盼能減少貿易逆差。業界認為，後續恐衝擊全球匯率市場引發金融戰，但生成式AI...

丈夫想拿起家厝增貸 聰明妻想出一招讓他閉嘴

早期傳統家庭信奉「男主外、女主內」，雖然房產登記在妻子名下，但決定權仍在丈夫手上，隨著時代變遷，這種安排不僅帶來財務風險...

出國遇極端氣候 航班延誤、轉降卻無理賠？注意旅遊不便險條款3重點

首爾迎來百年大雪，導致航班大亂，讓旅客措手不及。這次極端氣候事件再度突顯旅遊不便險的重要性，但如何選擇適合的保單才能避免理賠糾紛？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。