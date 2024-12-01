銀行整合資源 擴大消金版圖

消金大行2025年將信用卡業務升級為「會員貢獻深化」模式，不僅專注手續費收入，還將信用卡用戶轉化為其他金融商品的核心客戶。國泰世華、台新銀與永豐銀等持續積極將消金商品整合進自家信用卡APP，透過多元化手續費收入為未來消金業務版圖奠定基礎。

透過會員價值深化戰略，各消金銀行正在改變傳統信用卡單一盈利模式，逐步實現用戶從支付到投資的全鏈路轉型。2025年的市場版圖，不僅是高回饋卡的激烈競爭，更是一場關於用戶資源整合與多元收益平衡的全新博弈。

國人對高回饋信用卡需求依舊強勁，各大銀行2025年策略將精準鎖定三大方向：第一，切換權益，根據客群需求動態調整回饋內容；第二，異業結盟，與特定合作通路深化聯名卡機制；第三，綁定自家帳戶，推動用戶使用自家帳戶扣款，享受額外加碼回饋。