國銀信用卡戰略大升級 台新、永豐銀等深化會員貢獻

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
信用卡示意圖。 聯合報系資料照
信用卡示意圖。 聯合報系資料照

國銀2025年信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場，加上數位帳戶成長力度已經放緩，各消金大行將邁向「深化會員貢獻」新紀元。據台新銀與永豐銀公告之2025年最新信用卡權益，均主打增加帳戶黏著度，已從第一階段的信用卡大撒幣，邁向第二階段的深化會員制。

永豐銀搶奪2025神卡地位企圖心強，大手筆加碼旗下DAWAY卡回饋，成為2025年少見信用卡權益不減反增者，申辦新卡友綁定LINE PAY並設定永豐帳戶自動扣繳回饋率從3％調高到6％，舊戶辦卡回饋也有4.5％，寫目前2025年無腦回饋起始點最高，每卡每戶回饋上限800點，等同希望卡友每個月至少刷2萬元。

消金大行2025年信用卡戰略推估 圖／經濟日報提供
消金大行2025年信用卡戰略推估 圖／經濟日報提供

永豐銀來勢洶洶，提前揭露調高2025年DAWAY卡新權益，市場觀望，或將讓其他大型發卡行調高回饋率。因為這不僅攸關流通卡數，更可能改寫2025年每月簽帳王寶座格局，為金融市場注入新變局。

台新銀更新2025玫瑰Giving卡權益，下調假日最高回饋從3％降至2％，海外維持最高3％不變，但仍必須設定數位帳單及台新帳戶自動扣繳信用卡帳款。

玉山銀公告2025年起信用卡回饋，回饋點數計算不足1點，改為無條件捨去，如果以今年新登場的UNICARD為例，推估卡友單筆要至少刷卡1,000元以上，才能接近2024年回饋率。市場認為，玉山銀希望提高單卡單筆簽帳金額，擺脫小額支付族群，銀彈撒向財力更穩健的刷卡族。

市場預期，國泰世華銀2025年信用卡戰略將持續鎖定國內購物回饋與旅遊消費，海外部分，應持續推出日本高額回饋，同時不定時透過Cube APP給出高優惠黏著卡友，並與不同電支平台合作，推廣更多卡友愛用自家卡；中信銀信用卡策略將持續與產業領導品牌結盟，切入場景需求。

信用卡 台新 玉山銀

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