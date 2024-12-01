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信用卡大戰 明年主打深化會員制

聯合報／ 記者楊筱筠／台北報導
2025年國銀信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場。本報資料照片
2025年國銀信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場。本報資料照片

二○二五年國銀信用卡戰略全面升級，高回饋將洗牌市場，加上數位帳戶成長力度已經放緩，各消金大行明年起將邁向「深化會員貢獻」新紀元。據台新銀與永豐銀公告明年最新信用卡權益，均主打增加帳戶黏著度，已從第一階段信用卡大撒幣，邁向第二階段深化會員制。

永豐銀對搶奪明年神卡地位企圖雄厚，大手筆加碼旗下DAWAY卡回饋，成為明年少見信用卡權益不減反增銀行，申辦新卡友綁定LINE PAY並設定永豐帳戶自動扣繳回饋率從百分之三調高到百分之六，舊戶辦卡回饋也有百分之四點五，寫下目前明年無腦回饋最高起始點。

台新銀更新明年玫瑰Giving卡權益，下調節假日最高回饋從百分之三降至百分之二，海外維持最高百分之三，但仍須設定數位帳單及台新帳戶自動扣繳卡費。

國泰世華銀靠旗下CUBE卡奪下今年國內發卡量最大銀行，中信銀LINE PAY也發破逾五百萬張卡，兩大神卡尚未公布明年新權益，市場持續關注。

市場預期，國泰世華銀明年信用卡戰略將持續鎖定國內購物回饋與旅遊消費，海外部分，則會持續推出日本高額回饋，會不定時透過CUBE APP給出高優惠黏著卡友，並與不同電支平台合作；中信銀信用卡策略將會持續與產業領導品牌結盟，切入場景需求。

中信 信用 永豐

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