丈夫想拿起家厝增貸 聰明妻想出一招讓他閉嘴

早期傳統家庭信奉「男主外、女主內」，雖然房產登記在妻子名下，但決定權仍在丈夫手上，隨著時代變遷，這種安排不僅帶來財務風險，也可能產生家庭內部矛盾；正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享一名媽媽的智慧，將部分房地移轉部分給女兒，在保有控制權的情形下達成家庭和諧，值得許多家庭參考。

鄭文在指出，這位媽媽在結婚初期，丈夫購置的房屋登記在她名下，經過多年努力還清房貸，但丈夫近年生意投資失敗，要求把房屋拿來跟銀行抵押擔保，以申請更多資金貸款，但避免造成更大的經濟困難，且不破壞夫妻間的情感，她決定透過房產移轉方式因應。

鄭文在說，媽媽將房屋的五分之一以買賣方式登記給女兒，由於取得成本接近市場價格，不僅可以避免未來可能出現的高額房地合一稅，還能利用二親等贈與稅免稅額244萬元來減輕債務壓力，女兒用自有資金56萬元補足差額，成功完成300萬元的買賣契約。

鄭文在表示，在房產移轉後，母親持有四分之五的所有權、女兒持有五分之一的權益，此安排不僅讓媽媽保留了大部分財產的控制權，還巧妙地避免父親再度向女兒借貸的情形，從而保持家庭的和諧與穩定。

鄭文在分析，這種逐年持分買賣的方式，對家庭財力、媽媽在家庭中的經濟地位，及爸爸的投資夢想起間達到平衡作用。