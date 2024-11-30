快訊

東京迪士尼前員工揭真實職場 夢想國度苛刻到他們沒有夢

木法沙、刀疤竟不是親兄弟？「獅子王」前傳揭血緣秘密

丈夫想拿起家厝增貸 聰明妻想出一招讓他閉嘴

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
夫妻之間經常因為財產出現紛爭。示意圖／Ingimage
夫妻之間經常因為財產出現紛爭。示意圖／Ingimage

早期傳統家庭信奉「男主外、女主內」，雖然房產登記在妻子名下，但決定權仍在丈夫手上，隨著時代變遷，這種安排不僅帶來財務風險，也可能產生家庭內部矛盾；正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享一名媽媽的智慧，將部分房地移轉部分給女兒，在保有控制權的情形下達成家庭和諧，值得許多家庭參考。

鄭文在指出，這位媽媽在結婚初期，丈夫購置的房屋登記在她名下，經過多年努力還清房貸，但丈夫近年生意投資失敗，要求把房屋拿來跟銀行抵押擔保，以申請更多資金貸款，但避免造成更大的經濟困難，且不破壞夫妻間的情感，她決定透過房產移轉方式因應。

鄭文在說，媽媽將房屋的五分之一以買賣方式登記給女兒，由於取得成本接近市場價格，不僅可以避免未來可能出現的高額房地合一稅，還能利用二親等贈與稅免稅額244萬元來減輕債務壓力，女兒用自有資金56萬元補足差額，成功完成300萬元的買賣契約。

鄭文在表示，在房產移轉後，母親持有四分之五的所有權、女兒持有五分之一的權益，此安排不僅讓媽媽保留了大部分財產的控制權，還巧妙地避免父親再度向女兒借貸的情形，從而保持家庭的和諧與穩定。

鄭文在分析，這種逐年持分買賣的方式，對家庭財力、媽媽在家庭中的經濟地位，及爸爸的投資夢想起間達到平衡作用。

房地合一稅

延伸閱讀

信貸能比照質押「無限續借、欠錢不還」操作模式？ 存股哥：別幹這種事！要還本金

房子增貸買高股息ETF？他想用這招創造被動金流 內行建議保險做法

1年半2證照到手！調酒師中年轉業考地政士 咖啡館上課寫4千次考古題

【一劍浣春秋】想去日本拍A片？新人要有這三個條件！

相關新聞

丈夫想拿起家厝增貸 聰明妻想出一招讓他閉嘴

早期傳統家庭信奉「男主外、女主內」，雖然房產登記在妻子名下，但決定權仍在丈夫手上，隨著時代變遷，這種安排不僅帶來財務風險...

出國遇極端氣候 航班延誤、轉降卻無理賠？注意旅遊不便險條款3重點

首爾迎來百年大雪，導致航班大亂，讓旅客措手不及。這次極端氣候事件再度突顯旅遊不便險的重要性，但如何選擇適合的保單才能避免理賠糾紛？

台幣本月重貶4.26角

新台幣匯率昨（29）日在出口商月底拋匯潮湧現下，終場升值6.4分，收在32.457元，連兩升並寫近兩周新高，總成交量為1...

新新併最後期限訂明年底 新壽將再辦現增

新光金控昨（29）日舉行法說會，對於「新新併」送件進度，總經理陳恩光表示，仍在與主管機關溝通當中；與台新金合併合約最後期...

台新大股東大買自家股

新新併僅差最後一哩路，台新金董事長吳東亮掌控的家族公司王田毛紡、新實、新勝、台新租賃、昶禾、允德及吳東亮之妻彭雪芬個人等...

國壽美元保單宣告利率調升

壽險龍頭國泰人壽昨（29）日宣布，考量目前美元區隔資產穩定收益有提升，今年12月起，國壽將全面調升美元保單宣告利率5個基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。