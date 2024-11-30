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國銀：賞楓、世界12強棒球賽助攻 旅日消費明顯成長

中央社／ 台北30日電

正值日本賞楓季，加上世界12強棒球賽民眾赴日為台灣隊加油，銀行觀察，換匯與刷卡量都明顯成長，國泰世華銀更指出，11月棒球賽事期間與賽前相比，平均單日消費金額達雙位數成長。

玉山銀指出，截至今年10月底，信用卡和電子支付於日本消費年度累積總金額高達約新台幣25億元、成長幅度達7成以上。國泰世華銀指出，日圓的換匯量較去年同期增幅逾2成。

11月是日本的賞楓旺季，今年加上世界12強棒球賽帶動，台灣首次晉級四強、最後奪下世界第1。國泰世華銀觀察，11月19日至25日賽事期間，台灣民眾自發性前往日本為選手加油、帶動旅日消費，賽事期間的平均單日消費金額，與11月賽事前（1日至18日）相比達雙位數成長。

國泰世華銀行則指出，今年的日本賞、慶生月、趣旅行等權益方案，吸引民眾赴日旅遊刷CUBE信用卡，累計前10月日本刷卡消費金額逾百億元，較去年同期成長8成以上。

玉山銀補充，透過玉山Wallet綁定至日本PayPay的消費量，截至10月底使用人數較上線後第1個月成長5倍、交易量成長逾16倍，顯示愈來愈多卡友及玉山Wallet會員在旅日選擇行動掃碼支付。

展望今年，玉山銀指出，惠於傳統楓葉季、旅展熱潮外，隨星宇航空12月將啟航台中飛日本高松定期航班，預計將吸引更多顧客旅日、帶動聯名卡消費。

國泰世華 日本 玉山銀

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