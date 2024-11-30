台新大股東大買自家股

新新併僅差最後一哩路，台新金（2887）董事長吳東亮掌控的家族公司王田毛紡、新實、新勝、台新租賃、昶禾、允德及吳東亮之妻彭雪芬個人等大股東，繼9月大舉加碼買進台新金21萬餘張之後，再於10月買進9.1萬張，連兩個月加碼逾30萬張，以近兩月台新金平均股價計算，約砸54億元買進自家股，是近年來加碼力道最大的一次。

在中信金9月中旬搶親出局之後，台新金股價反而受外資賣壓影響走低，惟期間台新大股東也逆勢加碼。10月，買進最多的大股東仍是台新租賃，加碼15,150張、持股比增至3.805%；台新租賃也是台新金第二大股東，背後是彭雪芬擔任負責人的允德公司。其次為新光集團家族控股公司新勝，買進1.3萬張。

其後依序是允德公司買進12,800張。昶禾公司買進12,147張，昶禾為台新金第十大股東，亦由彭雪芬掛名擔任經理人。另由彭擔任董事的博瑞公司也買進10,588張。

此外，新光集團其他家族公司王田毛紡加碼1萬張，新光實業買進3,000張。彭雪芬個人9月買進1,540張後，10月再買50張，目前她個人名下持股台新金破萬張。總計所有大股東上月加碼9.1萬張，加上9月的21萬餘張，為近年來加碼力度最大的一次，顯示大股東相當看好合併後續發展。

新光金方面，9月有四名大股東共增持1.1萬張，包括由創辦人吳東進擔任董事長的台北太陽能實業、啟業化工。10月，大股東再加碼2.9萬張，以台新租賃買進1.6萬張最多，是首度持有新光金股票。吳東亮在台新代表的法人董事嘉浩公司也首度買進新光金2,400張。

台新金與新光金股東會於10月9日通過合併案，將以台新金0.672股普通股加上0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股。