台企銀明年股利 股票為主

台企銀（2834）昨（29）日舉行2024年第3季法說會，公布前三季累計合併稅後純益88.67億元，累計淨收益265.02億元，雙創歷史同期新高，但每股稅後純益（EPS）0.97元則是較去年同期減少0.05元，主因去年盈餘分派高額股票股利，稀釋EPS。

台企銀明年發股利可望回歸常態，但仍將以股票股利為主，現金股息為輔，使台企銀資本額逐步朝千億元規模挺進。

台企銀昨天法說會公布前三季稅後純益較去年同期成長5.95%，EPS下滑，發言人副總經理陳紹晃說明，因為今年分派去年盈餘時，，有2022年提列特別盈餘公積迴轉挹注股利配發，因此今年股利發放每股1.35元，配發率超過百分百，其中股票股利盈餘轉增資使股數增加11.5%，高於稅後純益成長率，資本額在今年除權息後增加至916.81億元，因此稀釋EPS而下滑。

法人關切明年股利發放，陳紹晃回答，為持續擴充營運規模、增加獲利能力，台企銀明年應會採取剩餘股利政策，以發放股票股利為主、保留所需資金為原則，再輔以現金股息方式分派，持續盈餘轉增資以充實資本，提升資本適足率。台企銀之前策略即設定目標資本額要達到千億元規模，因此連續多年均以股票股利為主，以利盈餘轉增資擴張資本額，以利台企銀持續衝刺放款、交易等各項業務，提升獲利績效。

台企銀法說會除公布獲利與淨收益穩健成長，資產品質也維持優良水準，2024年至第3季逾放比降至0.16%，備抵呆帳覆蓋率則較去年同期上升至821.30%。同時揭露前三季放款平均餘額較去年同期增加8.25%，成長動能來自中小企業放款及個人金融放款，年增率分別為5.35%、15.37%。手續費淨收益受惠投資市場回溫，前三季財富管理業務表現強勁，帶動財富管理手續費淨收益年增20.16%，此外放款手續費淨收益年增率達1.43倍，包括一次性聯貸手續費收入、企金放款、新青安在內的房貸業務、衍生房貸壽險保費收入等均增長，帶動手續費淨收益成長。

陳紹晃指出，明年將持續發展多元收益，著重個金及財管業務推展，均衡獲利結構，並強化海外業務、積極承作海外優質聯貸，提升海外分行獲利貢獻。