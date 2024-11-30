國壽美元保單宣告利率調升

壽險龍頭國泰人壽昨（29）日宣布，考量目前美元區隔資產穩定收益有提升，今年12月起，國壽將全面調升美元保單宣告利率5個基本點，且不論現售及停售商品均同步「升息」，將獲利與保戶分享。調升後，國泰人壽現售美元保單宣告利率最高攀至4.1%，僅次於凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽與臺銀人壽的4.15%。

統計至昨日為止，包括富邦人壽、新光人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、三商美邦、台新人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、合庫人壽、臺銀人壽等逾十家壽險公司，12月新台幣與外幣保單宣告利率均按兵不動。

壽險業美元宣告利率概況

國泰人壽為唯一將在12月調高宣告利率的壽險公司，調升後現售商品宣告最高為4.1%，且不只現售，停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶。

國泰人壽表示，現售美元商品宣告利率最高4.1%，代表商品為美利康愛利率變動型美元終身保險，美利康愛為業界首創結合癌後新型療法提前給付的新一代利變型商品，提供包括資產累積、資產傳承及預先儲備癌後先進醫療帳戶等三大功能。

美國聯準會啟動降息循環，為提振保單買氣，各大壽險公司今年以來陸續調高宣告利率，美元保單最高宣告利率突破4%已成「標配」。目前包括凱基人壽、台灣人壽、元大人壽、全球人壽與臺銀人壽等五家，宣告利率均來到市場上最高水準4.15%，國泰人壽12月調升利率後，也進一步上漲至4.1%。

除國壽之外，台新人壽、遠雄人壽最高利率也有4.1%水準；宏泰人壽、三商美邦人壽與合庫人壽，最高利率維持4.05%。