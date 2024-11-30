快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

新新併最後期限訂明年底 新壽將再辦現增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
新光金總經理陳恩光昨天主持線上法說會。 （聯合報系資料庫）
新光金總經理陳恩光昨天主持線上法說會。 （聯合報系資料庫）

新光金控（2888）昨（29）日舉行法說會，對於「新新併」送件進度，總經理陳恩光表示，仍在與主管機關溝通當中；與台新金合併合約最後期限訂在明年底，屆時若未取得主管機關核准，雙方可喊停，但經雙方同意可延長，授權由董事長決定。意即不需再經股東會等程序，且每次展延三個月，無次數限制。

新光金董事長魏寶生表示，新壽明年上半年規劃再度辦理現金增資，以維持RBC（資本適足率）持續達標，並期待新光金與台新金於2025年完成合併。新光金已連兩年股利掛零，不過今年前十月獲利已達201億元，是否有機會發放現金股利，財務長林宜靜表示，前十月EPS達1.25元，具備配息量能，但具體考量因素包括合併時程仍在繼續，合併基準日未確定，也會影響股利發放；另要股東期待、資本水準、子公司盈餘上繳狀況等。會在年底結算後向董事會提案。

根據雙方合併契約，2025年12月31日為「最終交易日」，若完成合併所需之金管會、公平會核准等條件尚未成就，除經雙方董事會授權董事長另行達成協議者外，契約將自動終止。最終交易日屆至前，雙方得由董事會授權董事長協議延展，每次延展期間三個月，無延展次數限制。

陳恩光也說，「應該是由董事長做決定」。陳恩光指出，尚無法就送件時間做預測，正積極與主管機關溝通中，也在準備文件，希望多了解送件所需內容，並依指導做充足準備，如有好消息會向大家分享。至於與新光銀行工會協商進度，林宜靜說，員工安置計畫進行當中，工會近期選出協商代表，因此會在正式協商會議實質討論，且不論員工有無加入工會都希望能一體適用。另外，合併案公平會尚在審理中，期待盡快獲核准。

受惠股票資本利得挹注，新壽前三季投資收益達1034億元，年成長三成；總投資金額3.48兆元，國外股票及固定收益年化報酬率2.6%，國內股票及固定收益

報酬率9.5%。第3季逢低加碼台股而現金部位略減。目前股票未實現利益正數，未實現損失來自於債券。此外，RBC目前較第3季略高，約在205%-210%，新壽指出，去年以來經營改善對接軌ICS新制有幫助。

新光金控 股票 董事長

延伸閱讀

魏寶生：新壽強身健體確定再增資 盼明年完成新新併

台新金（2887）外資狂賣、「新新併」下一步在哪？ 老牛：股價位階屬合理偏低

新新併拚農曆年前送件！11月底召開第一次正式協商會議

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

相關新聞

台幣本月重貶4.26角

新台幣匯率昨（29）日在出口商月底拋匯潮湧現下，終場升值6.4分，收在32.457元，連兩升並寫近兩周新高，總成交量為1...

新新併最後期限訂明年底 新壽將再辦現增

新光金控昨（29）日舉行法說會，對於「新新併」送件進度，總經理陳恩光表示，仍在與主管機關溝通當中；與台新金合併合約最後期...

台新大股東大買自家股

新新併僅差最後一哩路，台新金董事長吳東亮掌控的家族公司王田毛紡、新實、新勝、台新租賃、昶禾、允德及吳東亮之妻彭雪芬個人等...

國壽美元保單宣告利率調升

壽險龍頭國泰人壽昨（29）日宣布，考量目前美元區隔資產穩定收益有提升，今年12月起，國壽將全面調升美元保單宣告利率5個基...

台企銀明年股利 股票為主

台企銀昨（29）日舉行2024年第3季法說會，公布前三季累計合併稅後純益88.67億元，累計淨收益265.02億元，雙創...

企業生日快樂／券商公會 助攻資產管理中心

中華民國證券商業同業公會成立至今逾68年，戮力推廣各項證券業務，伴隨證券商因應各項挑戰、度過難關，並成功扮演主管機關及證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。