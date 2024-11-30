新新併最後期限訂明年底 新壽將再辦現增

新光金控（2888）昨（29）日舉行法說會，對於「新新併」送件進度，總經理陳恩光表示，仍在與主管機關溝通當中；與台新金合併合約最後期限訂在明年底，屆時若未取得主管機關核准，雙方可喊停，但經雙方同意可延長，授權由董事長決定。意即不需再經股東會等程序，且每次展延三個月，無次數限制。

新光金董事長魏寶生表示，新壽明年上半年規劃再度辦理現金增資，以維持RBC（資本適足率）持續達標，並期待新光金與台新金於2025年完成合併。新光金已連兩年股利掛零，不過今年前十月獲利已達201億元，是否有機會發放現金股利，財務長林宜靜表示，前十月EPS達1.25元，具備配息量能，但具體考量因素包括合併時程仍在繼續，合併基準日未確定，也會影響股利發放；另要股東期待、資本水準、子公司盈餘上繳狀況等。會在年底結算後向董事會提案。

根據雙方合併契約，2025年12月31日為「最終交易日」，若完成合併所需之金管會、公平會核准等條件尚未成就，除經雙方董事會授權董事長另行達成協議者外，契約將自動終止。最終交易日屆至前，雙方得由董事會授權董事長協議延展，每次延展期間三個月，無延展次數限制。

陳恩光也說，「應該是由董事長做決定」。陳恩光指出，尚無法就送件時間做預測，正積極與主管機關溝通中，也在準備文件，希望多了解送件所需內容，並依指導做充足準備，如有好消息會向大家分享。至於與新光銀行工會協商進度，林宜靜說，員工安置計畫進行當中，工會近期選出協商代表，因此會在正式協商會議實質討論，且不論員工有無加入工會都希望能一體適用。另外，合併案公平會尚在審理中，期待盡快獲核准。

受惠股票資本利得挹注，新壽前三季投資收益達1034億元，年成長三成；總投資金額3.48兆元，國外股票及固定收益年化報酬率2.6%，國內股票及固定收益

報酬率9.5%。第3季逢低加碼台股而現金部位略減。目前股票未實現利益正數，未實現損失來自於債券。此外，RBC目前較第3季略高，約在205%-210%，新壽指出，去年以來經營改善對接軌ICS新制有幫助。