企業生日快樂／券商公會推多元商品 強化競爭力

證券商公會理事長陳俊宏指出，台股實施當沖降稅後，創造證券市場、國家經濟及政府稅收等多贏局面，盼年底完成三讀，以減緩不確定性。證券商公會並將積極推動金融商品多元化，力助台灣成為亞洲資產管理中心。以下為專訪紀要：

問：當沖降稅過往具體成效？

答：台股自2017年實施現股當沖證交稅率減半以來，成功創造帶動證券交易市場活絡、引導優質企業在台掛牌及籌資並增加證交稅收等多贏效益。

例如，台股日均量自現股當沖降稅前一年不到1,000億元，大幅成長至今年約5,000多億元，日周轉率亦由2016年0.26%攀升至今年的0.6%。

2021至2023年上市櫃公司IPO及SPO籌資金額平均每年2,344億元，高於當沖降稅實施前三年（2014至2016年）平均每年1,458億元，股價因交易動能上揚，除充分反映價值，亦驅動優質企業規劃在台掛牌。

當沖降稅前三年證交稅平均每年貢獻國庫約805億元，實施後（2017至2023年）年均證交稅擴增至約1,545億元。

現股當沖降稅將於今年12月31日到期，感謝財政部及立院委員支持延長現股當沖證交稅率減半，期待屆期前順利完成修法。

問：活絡及發行新金融商品策略為何？

答：台灣要成為亞洲資產管理中心，金融商品多元化很重要，不但可服務不同客戶群，亦是培育及留住金融人才重要關鍵。

公會參考瑞士證券交易所掛牌結構型商品類型，並考量理財商品適合性，已挑選符合投資商品類型，例如槓桿型商品（SNx）、保本型商品（PGN）及股權連結型債券（ELN）等，建請櫃買中心盡快研議開放證券商發行結構型商品掛牌。

近來國人買賣結構型債券需求有成長趨勢，但法令限制證券商不得發行外幣計價結構型公司債，只能引進境外結構型債券，建議參照銀行規範開放證券商可發行外幣計價結構型債券。

多元化的證券商品可促進實現進口替代，滿足國人投資理財需求，亦可精進證券商金融商品設計能力，有利培育金融人才，增加國際競爭力。

問：推動數位轉型、提升資安韌性的成績單？

答：公會配合主管機關金融資安2.0政策目標，陸續訂定「新興科技資通安全」、「資通系統安全防護基準」、「供應鏈風險管理」、「網路安全防護」等自律規範，提升證券商資安全防護能力及作業韌性。

因應金融服務事業數位轉型，且考量證券業者實務上有將相關作業委託第三方服務需求，公會偕同期貨公會共同委託外部機構研訂相關作業指引及範本，並辦理多場說明會，協助業者確實遵循「證券商作業委託他人處理應注意事項」相關規範。

鑒於新版電子簽章法已刪除行政機關得公告排除適用電子簽章法條文，並訂定落日時限，未來證券商可使用透過「身分識別、電子簽章、電子文件」等機制，實現全面無紙化。

問：永續經營（ESG）方面有何規劃與成效？

答：證券商公會2022年成立永續發展委員會，建立證券業推動永續發展及ESG事項的溝通協調及政策擬定諮詢平台，積極配合「證券期貨業永續發展轉型執行策略」及「綠色金融行動方案」3.0政策，協助證券商推動及重視永續發展。

同時，透過自律規範來協助證券商建立重視ESG文化、推動永續發展與掌握轉型契機。

近來除推動董監事持續進修、加強資安防護機制，亦於保護高齡客戶權益、協助證券商因應氣候變遷相關資訊揭露、建構友善金融環境等有所強化。