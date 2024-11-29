企業生日快樂／券商公會打擊金融詐騙 設立專區宣導

證券商公會因應政府打擊金融詐騙，於官網設置「證券投資反詐騙專區」，不定期更新反詐騙投資宣導訊息，並架設「未經主管機關核准或登記之業者及非法金融商品資訊」專區，發布非法業者名單，強化民眾反金融詐騙警覺。

證券商公會並運用平面媒體、網路廣告及校園宣傳等多元管道，向民眾進行宣導，提升反詐騙意識；亦與投保中心及其他金融相關公會聯合設立「證券期貨反詐騙專線」，引導對接收投資相關訊息有疑慮的投資人至合法業者確認信息真偽或聯絡警政署報案。

推動普惠金融方面，證券商公會多次建議縮短盤中零股交易撮合間隔時間，並推動定期定額投資，提升投資人小額投資便利性。

蔚為普惠金融基礎建設的分戶帳，亦持續優化相關功能，帶動規模由2019年的32億元成長至今年8月的935億元。

此外，證券商公會持續對社會團體宣導投資理財教育，並於證基會證券暨期貨聯合教育宣導小組、金融總會金融服務業教育公益基金教育合作辦理深化投資人教育系列課程講座。

在公益部分，證券商公會近年除響應政府農業推展政策，購買農產品贈社福團體外，陸續參與財團法人創世社會福利基金會辦理「寒士吃飽30送禮到家活動」、捐助台灣重症兒童協會、捐助金融總會金融服務業教育公益基金辦理金融教育課程，及參與金融服務愛心公益嘉年華，捐助當地縣政府提供的社福團體等。