台幣本月重貶4.26角

新台幣匯率昨（29）日在出口商月底拋匯潮湧現下，終場升值6.4分，收在32.457元，連兩升並寫近兩周新高，總成交量為13.23億美元。

過去一周新台幣匯率累計升值1.36角，升幅達0.42%；不過，11月單月重貶4.26角，貶幅達1.31%。

美國總統大選由前總統川普勝出，市場憂心明年上任後，將對中國大陸與各國加徵關稅，衝擊國內股匯表現。中央銀行統計顯示，受到股市大跌、熱錢出走影響，今年11月，新台幣匯率累計重貶4.26角，貶幅為1.31%。

主要亞幣中，具避險題材的日圓匯率逆勢升值2.23%、登上「最強亞幣」寶座；韓元貶值0.99%、相對抗跌，星元匯率貶值1.03%居中，被川普鎖定的中國大陸成為「震央」，人民幣匯率單月貶值1.53%、淪為「最弱亞幣」。

根據央行資料，相較2023年底封關價30.735元，今年以來，新台幣匯率狂貶1.722元，貶值幅度為5.31%，看似「殺很大」，實際上新台幣匯率貶幅在主要亞幣裡「居中」、仍相對穩定，貶幅還落後韓元匯率的7.6%以及日圓匯率的5.72%。

今年以來，星元與人民幣匯率表現最為抗跌，累計貶值幅度分別為1.47%與1.88%。

匯銀主管分析，市場憂心川普將對中國大陸與各國加徵關稅，且為達成「讓美國再次偉大」目標，將促使美元走強，進而導致新台幣等主要亞幣疲態盡現；預期12月新台幣將在32.2~32.8元區間偏弱整理。