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保戶福音！「這」壽險12月起全面調升美元保單宣告利率 漲至4.1%
壽險龍頭國泰人壽29日宣布，考量目前美元區隔資產穩定收益有提升，今年12月起，國壽將全面調升美元保單宣告利率5個基本點，且不論現售及停售商品均同步「升息」，將獲利與保戶分享。調升後，國泰人壽現售美元保單宣告利率最高攀至4.1%，僅次於凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽與臺銀人壽的4.15%。
統計至今日為止，包括富邦人壽、新光人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、三商美邦、台新人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、合庫人壽、臺銀人壽等，12月新台幣與外幣保單宣告利率均按兵不動。
目前為止，國泰人壽是唯一將在12月調高宣告利率的壽險公司，調升後現售商品宣告最高為4.10%，且不只現售，停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶。
國泰人壽表示，現售美元商品宣告利率最高4.1%，代表商品為美利康愛利率變動型美元終身保險，「美利康愛」為業界首創結合癌後新型療法提前給付的新一代利變型商品，提供包括資產累積、資產傳承及預先儲備癌後先進醫療帳戶等三大功能。
美國聯準會啟動降息循環，為提振保單買氣，各大壽險公司今年以來陸續調高宣告利率，美元保單最高宣告利率突破4%已成「標配」。美元保單宣告利率最高來到「市場上最高水準」4.15%的業者包括凱基人壽、台灣人壽、元大人壽、全球人壽與臺銀人壽等五家，國泰人壽12月調升利率後，也進一步上漲至4.1%。
除國壽之外，台新人壽、遠雄人壽最高利率也有4.1%水準；另外，宏泰人壽、三商美邦人壽與合庫人壽，最高利率也拉到4.05%。
所謂「宣告利率」是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率。 因此宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。
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