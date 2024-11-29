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新台幣升6.4分收32.457元 月線連2黑

中央社／ 台北29日電

美國感恩節假期放假，台股高低震盪下，新台幣也呈震盪走勢，新台幣兌美元今天收盤收32.457元，升6.4分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為13.23億美元。11月新台幣累計重貶4.26角，月線連2黑。

台股今天高低震盪逾370點，台積電最後一盤由紅翻黑，失守千元大關，拖累台股由上漲百點到翻黑36.4點作收，加權指數終場收在22262.5點，下跌36.4點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超239.06億元。

外匯交易員表示，新台幣今天呈現震盪格局，盤中有升有貶，因為美國感恩節假期，匯市量能稍微縮小；新台幣兌美元今天開盤價為32.51元，最高32.457元、最低32.543元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.36角，升幅達0.42%，終結週線連3黑。新台幣今天同步收月線，11月累計重貶4.26角，貶幅達1.31%，月線連2黑。

外匯交易員指出，美國總統大選牽動新台幣11月走勢，由於川普勝選，初期新台幣狂貶，不過後來消息逐漸淡化下，新台幣也有回升，預料短期新台幣仍是盤整格局。

根據央行統計，美元指數重貶0.52%，亞洲貨幣全數反彈，日圓大升1.18%，新加坡幣升0.41%，人民幣升0.34%，新台幣走揚0.2%，韓元小升0.11%。

台股 新台幣

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