詹文男 X 陳昭如 智慧球場引領職棒新時代

各行各業都需要數位轉型，職棒也不例外。今年中華隊勇奪世界冠軍，顯示我國職棒這幾年的飛躍進步。在這過程中，數位科技扮演什麼角色？為職棒運動帶來什麼樣的改變？數位轉型學院院長詹文男，特別邀請富邦育樂總經理陳昭如到「大師543」節目中分享富邦悍將如何運用數位科技，強化營運效能，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。

2017年，富邦悍將正式接手新莊棒球場的經營，並以建設智慧球場為目標，投入超過兩億元進行改造。富邦育樂總經理陳昭如指出，新莊棒球場已從傳統的運動場館蛻變為結合科技與體驗的智慧場域。富邦（2881）與台灣大哥大（3045）合作，透過5G技術實現高速網路覆蓋，並在場內設置智慧席位，提供即時數據分析及多角度視角切換，讓球迷不僅能親臨現場，還能獲得更全面的觀賽體驗。

例如利用APP串聯線上與線下活動，深化球迷的參與感。目前富邦悍將官方APP的註冊人數已突破六萬人，並以點數經濟為核心，讓球迷透過參與活動、互動遊戲累積點數，用於兌換獨家周邊商品。

運動科技應用是富邦悍將數位轉型的重要一環。透過與灼見數據等本土創新團隊合作，球隊已實現電子好球帶、即時球速分析等科技化管理工具。此外，富邦也引進國際技術，例如投打訓練設備及數據分析系統，協助教練團制定更精準的比賽策略。

「過去球隊管理較依賴經驗，現在我們希望以數據為基礎，科學化運營球隊。」陳昭如表示，運動科技不僅提升教練調度效率，也對球員的訓練和傷害預防提供有效支持。這些科技應用，正是富邦悍將持續提升競爭力的基石。

作為富邦金控旗下的育樂企業，富邦悍將一直致力於推廣體育文化與球迷經濟。透過專注球迷體驗的經營策略，富邦打造出集觀賽、娛樂與社交於一體的棒球生態系統。例如，球迷可利用官方APP參加遊戲贏取點數，並兌換由啦啦隊「Angels」錄製的專屬感謝影片、簽名球衣，甚至參與公益活動，將點數捐贈給偏鄉學校。

此外，針對不同年齡層的球迷需求，富邦悍將推出多樣化的主題日活動，包括家庭日、女孩日等，吸引更多女性與親子族群的參與。陳昭如表示：「我們希望透過更多元的活動，讓球場成為球迷的第二個家。」