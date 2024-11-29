詹文男 X 陳昭如 智慧球場引領職棒新時代
各行各業都需要數位轉型，職棒也不例外。今年中華隊勇奪世界冠軍，顯示我國職棒這幾年的飛躍進步。在這過程中，數位科技扮演什麼角色？為職棒運動帶來什麼樣的改變？數位轉型學院院長詹文男，特別邀請富邦育樂總經理陳昭如到「大師543」節目中分享富邦悍將如何運用數位科技，強化營運效能，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。
2017年，富邦悍將正式接手新莊棒球場的經營，並以建設智慧球場為目標，投入超過兩億元進行改造。富邦育樂總經理陳昭如指出，新莊棒球場已從傳統的運動場館蛻變為結合科技與體驗的智慧場域。富邦（2881）與台灣大哥大（3045）合作，透過5G技術實現高速網路覆蓋，並在場內設置智慧席位，提供即時數據分析及多角度視角切換，讓球迷不僅能親臨現場，還能獲得更全面的觀賽體驗。
例如利用APP串聯線上與線下活動，深化球迷的參與感。目前富邦悍將官方APP的註冊人數已突破六萬人，並以點數經濟為核心，讓球迷透過參與活動、互動遊戲累積點數，用於兌換獨家周邊商品。
運動科技應用是富邦悍將數位轉型的重要一環。透過與灼見數據等本土創新團隊合作，球隊已實現電子好球帶、即時球速分析等科技化管理工具。此外，富邦也引進國際技術，例如投打訓練設備及數據分析系統，協助教練團制定更精準的比賽策略。
「過去球隊管理較依賴經驗，現在我們希望以數據為基礎，科學化運營球隊。」陳昭如表示，運動科技不僅提升教練調度效率，也對球員的訓練和傷害預防提供有效支持。這些科技應用，正是富邦悍將持續提升競爭力的基石。
作為富邦金控旗下的育樂企業，富邦悍將一直致力於推廣體育文化與球迷經濟。透過專注球迷體驗的經營策略，富邦打造出集觀賽、娛樂與社交於一體的棒球生態系統。例如，球迷可利用官方APP參加遊戲贏取點數，並兌換由啦啦隊「Angels」錄製的專屬感謝影片、簽名球衣，甚至參與公益活動，將點數捐贈給偏鄉學校。
此外，針對不同年齡層的球迷需求，富邦悍將推出多樣化的主題日活動，包括家庭日、女孩日等，吸引更多女性與親子族群的參與。陳昭如表示：「我們希望透過更多元的活動，讓球場成為球迷的第二個家。」
在專訪中，數位轉型學院院長詹文男也與陳昭如就富邦悍將的未來發展策略進行深度探討，尤其是如何進一步的智慧化與永續經營。想瞭解職棒運動如何數位轉型，請造訪：https://youtu.be/rmAtGn0A0-8?si=rt0yiNSgpDXIGY5L
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