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外銀看好台灣財管需求 積極插旗搶市

中央社／ 台北29日電

外銀積極搶攻台灣財管市場，渣打銀行今天表示，新開幕的永和、新莊2分行將就近服務客戶的金融需求。滙豐銀行（台灣）則透露，下週將在台北市揭幕第6座財富管理中心。

渣打國際商業銀行今天發布新聞稿指出，擴大布局新北，全新落成的永和與新莊分行分別進駐永和仁愛公園生活圈以及新莊副都心。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場是渣打集團排名前3大的優先市場之一，在全球財富管理業務中，台灣客戶對於渣打的信賴漸增，因此將持續在台布建更貼近客戶的分行網絡。

渣打銀行表示，繼新店分行後，永和分行與新莊分行也於今年第4季投入營運，就近滿足客戶對不同金融商品與服務的需求，並持續拓展在大台北區域的布局。

不只渣打銀行，首家取得金管會核准開辦「財管2.0」的外銀子行滙豐銀行（台灣）也積極插旗財富管理市場。

滙豐銀表示，從2022年底起分別在台北分行、桃園大興分行、台中分行、台北建國分行與台中崇德分行打造5座財富管理中心，為高資產客戶提供量身訂做的理財方案、滿足客戶財管需求。

滙豐銀透露，將在12月4日於台北市揭幕全台第6座旗艦型財富管理中心。

布局 渣打銀行 財富管理

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