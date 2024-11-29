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合庫16度蟬聯體育推手獎 年投入1.8億元養球隊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行在體育領域的長期深耕與投入，孕育無數國家級運動員在世界體壇發光發熱，今年第十六度榮獲教育部體育署頒贈體育推手獎「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座，由行政院政務委員史哲頒發獎座予合庫銀行總經理王淑芳，彰顯合庫長期扎根基層體育、贊助推展國民運動，培育優秀選手的卓越貢獻。

合庫銀行多年來大力支持桌球、棒球、羽球三支球隊的發展，為國家培育出無數優秀選手為國爭光。今年世界棒球12強賽臺灣勇奪冠軍，合庫兩位棒球隊員包含被封為「最強銀行員」的抗韓英雄吳昇峰及國際賽資歷豐富的林瀚，都是幕後功臣情蒐團隊成員。合庫棒球隊也在今年奪下「爆米花棒球聯盟」冠軍，順利完成四連霸。今年巴黎奧運合庫有多位選手入選奧運代表隊，羽球隊由羽球一姊戴資穎、羽球一哥周天成出戰；桌球隊男子組由桌球一哥林昀儒、桌球教父莊智淵及高承睿參賽，女子組則由桌球一姐鄭怡靜出賽。合庫桌球選手們今年在韓國釜山桌球世錦賽勇奪桌球男子團體銅牌，更於哈薩克桌球亞錦賽勇奪桌球男子團體銀牌的好成績。

合庫銀行於民國36年成立桌球隊、38年成立棒球隊、81年成立羽球隊，為讓球員無後顧之憂，專心投入訓練積極參與國內外賽事，對於選手晉升、營養金及優勝獎金等獎勵，逐年增編預算，至113年球隊預算已逾1.8億元，成就球星於國際體壇發光發熱、締造輝煌成績，今年為連續第十六年榮獲體育推手獎最高殊榮的肯定，實屬不易。

合庫銀行一向全力支持國家體育活動，深信體育是讓台灣與世界接軌的重要軟實力，每年舉辦暑期公益育樂營及贊助各項體育活動，推廣全民運動風氣，提升國人的「健康力」；合庫也延續一貫對基層體育的關懷，積極地從基礎培育優秀運動員，奉獻企業之力支持台灣基層體育扎根，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。展望未來，合庫將永續經營桌球、棒球、羽球三支球隊，成為選手們實現夢想、站上國際舞臺最強而有力的後盾，為提升台灣在國際的能見度努力。

合庫 羽球 體育

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