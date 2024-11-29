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COP29現場直擊 玉山金提出 Taiwan Can Help 方案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為期兩周的第29屆聯合國氣候峰會（COP 29）日前於亞塞拜然首都巴庫正式落幕，共計約五萬名來自世界各國產官學界人士參與，除了人數僅為COP 28的一半，令人遺憾的是全球前十大碳排放國家的元首均未出席。臺灣因為受到主辦國簽證限制，導致前往現場參加的難度增加許多，但玉山金（2884）董事長黃男州仍克服困難已連續三年親自率領團隊參與COP，將第一手見聞帶回台灣，並提出相關建言。

黃男州呼籲台灣政府、企業、金融機構在未來的氣候行動中，應重新審視資金的分配方式，包括氣候減緩及調適、綠色金融及轉型金融等，這將為資源的有效分配與整合、全球夥伴關係的建立提供嶄新的思維方向。透過參與多場聯合國周邊會議，玉山觀察到越來越多的討論圍繞著「賦能 COP」（Enabling COP）概念。

大家都知道氣候資金的額度很重要，但「賦能」強調的是該如何改變現行金融市場框架和金流機制，讓一般商業銀行可以兼顧風險與資本穩健下，促進更多元的資金來源，包含政府資助、國際金融組織（世界銀行、亞洲開發銀行等）、民營金融機構等各方資金，來滿足氣候脆弱國家或產業的資金需求，確保全球氣候行動的公平性與有效性。

此外，玉山團隊也觀察到各國展館的多樣化和富有創意的展示，傳遞著各國對氣候行動的堅定訴求與創新思維，例如：中亞國家展館以帳篷和精美刺繡，生動地展現了遊牧文化的獨特魅力，讓與會者感受到該地區對於環境與文化保護的重視；而烏克蘭展館則運用虛擬實境（VR）影片，真實呈現了烏俄戰爭對生態的毀滅性影響，並以內含種子的再生紙組裝的牆壁，象徵重建希望的美好期待；土耳其展館透過自然染料進行藝術創作，推廣與自然共生的理念，將環保與藝術結合；亞塞拜然展館則展示了巴庫如何從過去的石油和天然氣工業重災區，蛻變為被稱為白色城市的現代化典範，這一路的轉型不僅體現了生態恢復的決心，也讓人們看到環保城市的實際可能。

黃男州表示，台灣可以承擔更多國際責任，以經濟實力和科技優勢增加對開發中國家的援助，這不僅是履行國際義務，更可藉此提升國際形象，透過合作延續「Taiwan Can Help」精神，提升台灣的國際地位與影響力。面對日益嚴峻的全球氣候挑戰，玉山將以超越傳統金融的理念，突破界限，攜手跨政府、跨產業及跨領域的團結合作，共同創造永續未來。

玉山金 生態 黃男州

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