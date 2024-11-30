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出國遇極端氣候 航班延誤、轉降卻無理賠？注意旅遊不便險條款3重點

遠見／ 文‧廖君雅
首爾11月降雪量創歷史新高，大雪覆蓋面積超過16公分，有些觀光勝地暫停開放。（新華社）
首爾11月降雪量創歷史新高，大雪覆蓋面積超過16公分，有些觀光勝地暫停開放。（新華社）

首爾迎來百年大雪，導致航班大亂，讓旅客措手不及。這次極端氣候事件再度突顯旅遊不便險的重要性，但如何選擇適合的保單才能避免理賠糾紛？本文帶你解析重點，教你善用保險保障權益。

南韓首爾迎來初雪，卻也是極端氣候、百年來的最大降雪。當地積雪嚴重，導致交通癱瘓，截至今（28）日，已有超過200個航班延誤或取消，讓大批國外旅客被迫更改和取消行程。

無獨有偶地，11月26日晚上虎航原定從越南峴港飛回高雄的班機，因當地延誤，又卡到目的地小港機場的宵禁時間，原本決定改降桃園機場卻等不到飛行許可，最後多留一天才讓旅客返台，卻也引發客訴。

旅遊不便險：投保前看清3重點

遇到班機取消或延誤，如果事先有購買旅遊不便險，可轉嫁給保險公司，補貼原定旅程中的餐食、住宿或其他開銷。旅遊不便險專指「保障財物」的旅遊險，由產險業者提供，常見的保障項目有：班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅途縮短、護照（旅遊文件）遺失等，不論是因颱風、暴風雪的天災因素導致，或是旅遊相關的常見財物損失，只要產險公司有承保，在事故前投保就可獲理賠。

只是，投保前要記得仔細審閱條款。記得不便險中最重要的三大重點：一、班機延誤／班機轉降；二、旅程更改／旅程取消；三、行李延誤／行李損失

疫情後，不少保險公司調整條款，有許多要注意的「眉角」，套用這次首爾暴雪的情境，若是因班機取消，而且航空公司沒有提供任何替代航班，可以選擇重新買一張機票，但這張機票的出發時間必須在原訂班機的 4小時後，而且在保險期間內，才能獲理賠。

不少民眾原本以為自己能夠獲得理賠，但事後卻被拒絕，所以在比較保單時，要注意以下常見情況，如「班機延誤」，以「出發時間」而非｢抵達時間｣為基準。各家產險班機延誤認定的小時數，也從2至8小時不等。

出發地點也很關鍵，只要是「海外出發的返台航班」，只要符合延誤理賠時數，多數產險公司會賠，但「台灣出發航班」則依據各家條款不同，分為「報到後」或是「出境後」，例如報到後才理賠的包括新光產險、和泰產險、華南產險等；出境後理賠的包括明台產險、南山產險、旺旺友聯產險等。

班機轉降理賠，並非所有保單都有

專家分享，可實際檢視條文，若開頭有寫「被保險人於海外旅遊期間」的話，那就代表該項理賠僅限於海外期間發生的事故或費用才提供理賠，而海外旅行的定義，就包括在護照上蓋完海關章，或者是通過e-Gate自動查驗通關。

此外，在相關補償內容中，有些業者提供一次性的定額給付，有些是實支實付，在額度內憑收據實報實銷，若是你買的不便險是刷卡買機票贈送，理賠門檻則不一，也有網友分享，由於指定必須以原卡消費，所以只好放棄。

最近常見因天候不佳或設備問題，而必須改降落其他機場，就要看保單條款是否包含「班機轉降」。舉例來說，華南、明台產險未含轉降項目，新安東京海上、台產、兆豐、第一、中信、新光、安達（特定通路）產險皆提供定額理賠，但注意不含台灣，國泰世紀產險、富邦產險則有包含台灣。

富邦產險的新版「海外旅平險+不便險」中的「XL2方案」，除了班機延誤、旅程取消或更改的理賠，更額外提供食品中毒補償險、行動電話被竊險及改降非原定機場費用險。

業者亦特別提醒，由於歐美國家的醫療費用及消費水準普遍高於亞洲國家，富邦產險建議，若民眾規劃至歐美城市旅行，可參考當地消費水準或該次旅遊花費決定保險額度多寡，以避免發生意外時求償無門的狀況。

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（本文出自2024.11.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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