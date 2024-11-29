新壽增資資金到位 RBC達標10月底增至210%

對於新壽RBC，新壽總精算師林漢維在法說會上指出，上半年RBC達標，為203%，近來增至205%至210%左右，ICS也因而更有幫助；他也對第三季股債未實現損益指出，未實現利益比第二季增加一些，股票有逢高機動調節策略，股票部位仍有未實現利益為正數，主要損失來自於債券。

新光金副總林宜靜指出，今年不論在業務或財務都大有提升，資本強化上，上半年人壽已接受金控70億現增，人壽亦發行55億次順位債，第三季亦再挹注人壽138億，人壽亦再發行20億次債，因此，未實現損失已改善，自有資本上更為充足，而人壽亦再增加8億的次債募集，預計今年底完成；新壽也指出，保費收入第三季成長約3成。

林宜靜也表示，10月9日的合併案通過之後，相信未來會帶來具體成長潛力及綜效，資產規模提升至第四大，業務也會有更好發展，財務穩定度將帶動風險承受能力，資本市場籌資能力亦會更強化，管理階層會更注意市場狀況，特別川普上任之後，估計市場波動更大，管理階層也將對部位作相應的控管。

新光銀行總經理李正國表示，SWAP占投資收益約3成，但未來在台美利差縮減之下，SWAP不見得會成長。另以淨利差來看，主要放款動能強於存款增加動能，這也和存款的市場緊縮效應有關。高利差授信亦有成長，因此淨利差仍不錯，另一淨利差成長原因在於債券再投資的收益優於先前。

林漢維也指出，外準金的申請，最重要目的在於降低避險比率，從成本最高的NDF開始調整，明年以150點的方向來處理。