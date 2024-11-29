新新併是否送件？新光金總經理：積極溝通中

對新新併進度，新光金控總經理陳恩光今日在第三季法說會上指出，目前無法就送件時間和細節作預測，近期仍在和主管機關溝通，也在準備文件，希望多溝通和了解送件所要的內容，正依主管機關的指導作充足的準備。

對於新新併能否成局的最後期限，陳恩光指出，雙方合併合約裡，已有最後的期限，倘若期限內未取得主管機關核准，「雙方就恢復單身」，期限是訂在明年底。

倘若明年底到期尚未成局，是自動失效？陳恩光回答，若雙方同意，仍可繼續延長，在當初的合約上，已有授權董事長若真有這種情況，可和對方談判是否再展延。

新光金副總林宜靜則對明年股利發放做說明，新光金前三季EPS為1.24元，至10月底有1.25元，目前具有配息量能，但壽險公司的投資收益受到利匯率影響，仍要看年底，而合併時程也會影響到股利的發放時程，數額將考量股東期待、公司資本水準和子公司盈餘上繳狀況。

在員工權益協商進度上，林宜靜說明，已和工會密切溝通，新光銀行工會近期也有進行協商代表選舉，接下來將在正式協商會議中進行實質討論，安置計畫都有在持續討論中，不論員工是否加入工會，都會一體適用。

林宜靜也強調，更何況合併後，在規模、未來可發揮的綜效都很多，也希望提供員工更多元、廣大的舞台，更有發揮空間。她也指出，已向公平會送件申請，希望儘快獲核准。