彰銀設馬來西亞納閩分行獲准 今年第二家海外分行

彰化銀行（2801）海外拓點再下一城，金管會於28日同意彰化銀行向馬來西亞納閩金融服務管理局（Labuan FSA）申請設立納閩分行，這是彰化銀行繼3月獲金管會核准設立加拿大多倫多分行後，今年第二家取得金管會核准申設的海外新據點，此舉將使彰銀的海外據點成長至17個，加速轉動海外獲利引擎，以提升海外獲利。

馬來西亞為我國新南向國家之一，係東協創始會員國，是東南亞相當重要的經濟體，也是多個國際組織的成員國。馬來西亞主要產業為以電機、電子和化學為核心的製造業、零售業及油礦業，與台灣產業互補性強，且經貿往來一向密切，為台商相當重要的投資地點，亦是台灣銀行業積極爭取布局的國家之一。

彰銀主管表示，納閩（Labuan）在馬來語是「良港」的意思，為馬來西亞三個聯邦直轄區之一，位於馬來西亞沙巴西南，是自由貿易港，也是金融特許的經濟特區，具備優越的金融發展和稅務環境，且法令限制較少，申設據點進度及程序較容易，吸引相當多銀行及保險公司等金融機構進駐，這也是彰銀選擇在納閩申設據點考量因素之一；此外，彰銀為即時掌握潛在商機，開拓國際金融業務，同時近距離服務台商，將同步於吉隆坡設立行銷服務處。

彰銀進一步指出，馬來西亞經濟穩健且基礎設施完善，地處東南亞樞紐位置，加上其電子業長年累積的穩固基礎，在後疫情時代供應鏈移轉效應及馬國政府有計畫的支持下，馬來西亞成為國際半導體相關產業熱門的設廠地點，未來幾年可望持續吸引外國投資，經濟將進入高速發展期；加上，馬國以中小企業居多，在政府積極推動自動化與數位轉型下，台灣相關產業的商機可期。馬來西亞是個多元化的社會，各族群間相處融洽，華人約占人口的四分之一，台商及台僑在當地的投資和創業活動頻繁，對金融服務之需求相當殷切。

彰銀於馬國設立分行除了著眼於當地經濟發展商機，並配合新南向政策外，還可進一步深入瞭解當地台商需求，提供投資、貿易等相關金融服務；對於台灣既有客戶有意瞭解或拓展馬來西亞市場者，亦可提供相關諮詢與金融服務，協助拓展馬來西亞市場。2023年度馬來西亞為我國第7大貿易夥伴，雙邊貿易總值達248.58億美元，兩國貿易往來相當緊密。彰銀期許透過納閩分行的設立與業務拓展能協助深化我國與馬來西亞之經貿往來。