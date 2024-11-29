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年後換工作機會來了 集保徵人開出年薪百萬條件

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
集保結算所招募人才，釋出32個職缺，年底考試，農曆年後面試。圖為集保董事長林丙輝。圖／本報系資料照片
集保結算所招募人才，釋出32個職缺，年底考試，農曆年後面試。圖為集保董事長林丙輝。圖／本報系資料照片

對現在工作不滿意嗎？台灣集保結算所招募人才開跑，即日起至12月12日開放網路報名，此次釋出11職類共32個職缺，年底考筆試，農曆年後才面試，包含獎金年薪85萬元起跳，不過，錄取率很低，根據去年招考經驗，錄取率僅1.4％，遠低於日前才聯合招考的台電、中油、台糖、台水。

集保結算所113年度人才招募簡章出爐，將對外招募11個職類共32名人員，包括業務規劃、基金審查/查核、資深投信查核、跨境保管（複委託）作業、系統開發、網路管理、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全、資深資訊安全、資深區塊鏈開發等職務。

金融業薪資向來是最不會讓人失望的業別，集保此次徵才開出5、7、8三個職等職缺，包含獎金5職等年薪85萬元以上，7-8職等110萬元以上。

根據簡章，5職等的系統操作人員只要專科以上學歷，沒有要求相關工作經驗，年薪就有85萬元；8職等的資深區塊鏈開發人員，學歷要求碩士以上，具2年以上區塊鏈開發相關工作經驗，年薪110萬元以上。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所是金融市場的大後台，以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大發展願景，推動業務轉型與創新，提供包括「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等服務，並透過金融科技及大數據運用，引領數位金融多元創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。

區塊鏈 年薪 集保結算所

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