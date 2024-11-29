國泰世華馬尼拉分行喬遷盛大開幕 攜手家扶基金會推少年展力計畫

國泰世華銀行2015年於菲律賓設立馬尼拉分行，九年來與多家企業建立長期且穩固的夥伴關係，為提供更優質的金融服務場域，國泰世華馬尼拉分行於今年喬遷，並於11月19日舉辦為期兩日的喬遷暨開幕九周年慶祝系列活動，邀請菲、台貴賓齊聚歡慶。包含駐菲律賓臺北經濟文化辦事處副代表楊登仕、菲律賓央行董事監理官 Aldrin Q. Javier、國泰世華副總經理苗華本，以及金融同業、當地企業客戶等，一同見證全新里程碑；更攜手「台灣兒童暨家庭扶助基金會｣1菲律賓分事務所舉辦公益捐贈典禮，捐贈物資援助弱勢菲國青少年，落實企業社會責任。

國泰世華馬尼拉分行新址位於當地交通便捷、商貿重鎮馬卡蒂市（Makati）的Zuellig大樓，鄰近國際企業商辦、百貨公司與各國大使館，具備極佳交通便利性，可望滿足各族群對金融服務的需求。新辦公室總體坪數約從208坪擴大至290坪，設置開放式辦公空間，提供員工更舒適辦公環境。國泰世華銀行副總經理苗華本表示：「國泰世華秉持客戶至上理念，自2015年進駐菲律賓以來，致力提供便捷且創新的一站式金融服務，此次喬遷新址軟硬體設施皆全面升級，期許以嶄新風貌擴大推動各項優質金融服務方案，實踐永續金融。｣

此外，國泰世華馬尼拉分行積極落實企業社會責任，自2019年至今，長期支持台灣家扶基金會菲律賓分事務所，在19日的公益捐贈典禮上，捐贈吉他、鞋子等物資予以弱勢家庭，並響應基金會「少年展力計畫」，邀請23位社區青少年至馬尼拉分行進行精彩樂器表演，一展學習成果。

國泰世華馬尼拉分行行長鄭世仁表示：「馬尼拉分行長期關注社會及環境議題，鼓勵當地社區少年能透過學習樂器來提升自信，尋找自我價值；延續總行深耕慈善公益、青年培力的精神，將持續為菲律賓社會貢獻心力，發揮跨越國界的影響力。｣

國泰世華銀行持續透過東南亞市場綿密據點網絡，響應集團永續發展主軸。2022年馬尼拉分行攜手菲律賓Villar集團2，開創菲律賓金融市場首筆永續績效連結貸款，並榮獲「2023年史蒂夫國際商業獎｣殊榮。展望未來，國泰世華將持續接軌國際永續框架，透過有效運用資金影響力推動永續金融的發展，擴大倡議推行永續ESG相關貸款，並滿足企業在菲律賓或國際市場佈局需求，展現國泰世華竭誠服務菲律賓當地及跨境企業的行動力。