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美國大選落幕 債市即將迎來轉機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國十年期債券殖利率走勢圖。資料來源：彭博，2016/07~2017/01;2024/07~2024/11
美國十年期債券殖利率走勢圖。資料來源：彭博，2016/07~2017/01;2024/07~2024/11

美國聯準會啟動降息、美國大選宣告落幕，隨著這兩大市場關鍵議題塵埃落定之後，市場資金重新青睞債市。聯準會於今年9月開啟首波降息周期以來，連續第二次調降基準利率，許多投資人開始在降息之後卡位債市，但是指標利率-美國10年期債券殖利率卻不跌反漲，滙豐投信表示，當前不失為長期布局債市的良機。

回顧2016年美國大選，殖利率在川普意外勝選之後才開始彈升、幅度達80點；這次殖利率彈升卻早在聯準會9月啟動降息之後，率先反應川普勝選情境，殖利率從3.6%一路上漲至4.4%，彈升點數達80點，已經與「川普1.0」時代的「川普交易」相去不遠，合理推估殖利率本波彈升幅度應接近滿足點。

隨著川普內閣人事陸續底定，債市顯示出市場對「川普2.0」可能迎來的再通膨憂慮有所緩解，美債券殖利率觸及近期高點後明顯回落。預定新任財長由前避險基金經理人班森特（Scott Bessent）出線，提出的三大政策改革方向，包括提高經濟成長率至3%、將預算赤字降至GDP的3%以內、以及增加石油產量至每天300萬桶，這都被視為有助於推動經濟成長與通膨控制的積極信號。

長線而言，殖利率除了反映通膨與經濟動向，與聯準會政策周期密不可分；滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯說明，過去也曾經出現降息後殖利率不跌反漲的現象，如1995年與2019年，但只要寬鬆周期仍未結束，貨幣政策仍將主導趨勢性的延續。

此外，2024年企業違約率預估將持續下滑，信貸市場基本面相較於過去周期表現更為強勁，固定收益殖利率曲線「結構性陡峭化」理由充分，私人信貸仍然具有吸引力。加上收益率相對具吸引力、存續期較短、技術因素利好，以及持續穩定的表現，成為納入多元投資組合的合理選擇。

顏誌緯說，最新經濟預測反映，美國經濟將會走向「軟著陸」，此將有利企業債券，滙豐環球高入息債券基金以美元債券為主，可降低新興市場匯率風險，投資組合信評為投資級，亦可降低信用風險，投資人應把握債券收益率仍具吸引力的機會。

債券 殖利率 美國大選

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