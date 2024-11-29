元大金控入選商周碳競爭力100強 攜手利害關係人落實減碳

元大金控（2885）以氣候變遷下的綠色先鋒當責，積極響應國際減碳趨勢，設定2050淨零排放目標，透過系統化、科學化的管理方式推動內部減碳策略，提供多面向的綠色金融商品服務，今年首次參與商周集團2024年「碳競爭力100強」調查即入榜，綠色競爭力獲得評審肯定。

碳競爭力100強由商周集團與台大風險中心產業氣候風險研究團隊自2022年起主辦，結合公開資料及問卷評比，是國內唯一將「碳」與企業營運表現掛鉤的指標調查，洞悉企業如何將減碳行動具體轉變成企業競爭力。

元大金控導入ISO管理系統控管環境績效卓越，2018年國內據點取得ISO14064-1溫室氣體盤查驗證，2022年成為首家通過SBT科學基礎減碳目標的綜合金融業。透過智慧能源監控、採購再生能源、汰換高耗能設備等減碳行動，2023年碳排放量較2020年減量22%，大幅超越原目標12.6%。

身為「永續金融先行者聯盟」成員，元大金控透過多元商品及服務攜手利害關係人一起投入氣候解決方案，旗下子公司元大證券的線上投資理財服務完成碳足跡查驗，元大銀行全系列信用卡完成碳中和查驗，推展永續連結貸款，鼓勵企業將資金運用在綠色用途；更擴展永續精神至供應鏈，優先採購環保、節能、減碳等標章產品，連續13年獲環境部綠色採購績優肯定，利用以租代買的服務型商業模式租賃事務機，落實循環經濟；今年3度獲國家企業環保獎-銀級獎，更入選《金融時報》2024亞太氣候領袖。

秉持「為後代推動更好的未來」初衷，元大金控付諸行動實現這份跨世代的承諾，連續五年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，積極議合往來客戶與供應商踏上減碳之路，展現金融業對社會及環境的影響力，共創永續家園。