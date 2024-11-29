彰銀躋身碳競爭力100強

彰化銀行（2801）因應全球氣候變遷事件，將碳管理納為首要永續發展工作計畫之一，透過擬定並執行碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳額度（碳權）等「碳5C」行動，達成2030年減碳目標承諾。彰銀碳管理成果更於27日首次登上商周「碳競爭力100強」企業，且是2024年度唯一入選之公股銀行，由董事長胡光華代表領獎。

商周每年以碳排減少率、碳生產力、減碳承諾度、減碳與管理層績效關聯強弱及揭露範圍完整度作為碳調查項目，並透過企業填答問卷成果，綜合評分，從近1,000家上市企業中選出TOP 100強，藉此促進企業能從上而下落實氣候治理，重視碳排放議題。

彰銀表示，全球極端氣候與環境衝擊，顯示氣候行動已刻不容緩。彰銀積極擘劃自身減量路徑，全力推展「碳5C」行動，今年度各項成果豐碩，包含減碳目標經科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核通過、海內外及子公司全數營運據點通過ISO 14064-1查證、導入PCAF方法學完成投融資業務碳排放量計算，最新盤查年度範疇一、二碳排較2020年減少16.97%，符合年平均減碳4.2%路徑。

此外，彰銀信用卡產品取得ISO 14067碳足跡、ISO 14046水足跡及PAS 2060碳中和查證聲明書，並通過環境部審查取得產品碳足跡標籤，且為配合國家碳定價政策，積極向環境部申請溫室氣體自願減量專案，成功以西松分行通過註冊審查，未來完成監測工作後，即可向環境部申請減量額度。

彰銀今年獲得環境部國家企業環保獎銀級、政治大學「TCFD報告書評鑑－績優銀行」及TSAA台灣永續行動獎氣候行動面向金級肯定，首次參加由ESGBusiness雜誌舉辦ESG Business Awards 2024（2024年ESG商業獎），勇奪Carbon Disclosure Award（碳揭露獎）佳績。氣候變遷已不容忽視，彰銀落實自身營運減碳同時，期許發揮金融影響力，串聯價值鏈共同邁向淨零。