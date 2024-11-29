保單借款利率 最低2.5%

隨著年關將近，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，多家保險公司推保單借款。新光人壽推出「龍e貸Ⅲ」台幣保單借款專案，線上、線下優惠利率分別為2.5%與3.5%；國泰人壽依商品不同有不同的貸款利率。現階段保單借款利率範圍介於3%至6.9%；台壽則是外幣保單借款利率優於台幣保單。

新光人壽表示，「龍e貸Ⅲ」台幣保單借款專案，12月13日前針對收費管道為非派員之台幣保單，提供1年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.5%與3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新壽指出，保單借款具備手續簡便、撥款快速、不須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

此外，國泰人壽保單借款，是依商品不同有不同貸款利率，現階段保單借款利率介於3%至6.9%；台灣人壽保單借款，以新台幣保單傳統型來說，非利率變動型商品利率以保單預定利率加碼1%，惟預定利率3%以上保單加碼0.5%；上限為6.8%。