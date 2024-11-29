國銀存放款利率 16年新高

國內超低利率環境回不去了，對存款族而言為一大福音，但貸款族要背負的利息支出將更加沉重。中央銀行公布今年第3季國銀存放利差統計，本國銀行存款利率連十季上漲至1.1%，追平2009年第1季，寫下16年來的新高紀錄；放款利率也連兩季上漲至2.48%，同步締造2009年以來的16年高點。

央行統計顯示，今年第3季，國銀存款利率增至1.1%，較前一季小漲0.01個百分點，放款利率為2.48%，較前一季上漲0.03個百分點，存款利率增幅低於放款利率漲幅，國銀存放利差走升0.02個百分點、來到1.38個百分點，終止連三季下跌，並為三季新高。

銀行主管指出，歷經央行連續升息後，存放款利率逐步走揚，並已回到16年前的水準。

銀行主管表示，銀行的「老本行」是扮演資金仲介角色，從民眾這邊吸收存款給予存款利息，然後再放貸款給需要的人收取貸款利息，而貸款利息一般都比存款利息高，存放款利差的定義就是銀行放款利率減掉存款利率，這是影響銀行利息收入的關鍵因素，利差愈大，對銀行利息收入愈有利。

為抑制通膨，央行自2022年3月起連五季升息，累計升幅為3碼（0.75個百分點），重貼現率升抵1.875％，創下近八年新高；之後貼放利率躺平一段時間，直到今年3月，考量電價調漲後，將帶動各類物價齊揚、通膨升溫，央行再度升息半碼，央行重貼現率回到2%，創下近16年新高。