凱基壽股票投資 前三季賺206億

凱基金控（2883）昨（28）日召開2024第3季法說會，公布前三季獲利大幅成長約66%，淨值較去年底大增約430億元，財務穩健且成長動能強勁。子公司凱基人壽前三季股票投資已實現收益突破200億元，達206.66億元，年增1.42倍，投資報酬率並續升至19.67%，展望明年川普上台新政，凱基金認為股市前景審慎樂觀，金融市場波動加大「是我們的機會」。

凱基金控昨天法說會公布前三季稅後純益291億元，每股稅後純益（EPS）1.71元，淨值較去年底增加約430億元，展現穩健的財務狀況及成長動能。法人關切凱基金控股利政策，發言人、財務長黃碧玲指出，今年獲利成長不錯，股利發放會反映營運績效做綜合考量，股利配發率與殖利率都是考量因素。依其原則，法人概估凱基金自結前十月EPS為1.81元，預期在股利配發率維持穩定，以及以現金股息為主的策略下，以公司之前所言配發率區四到五成的下緣估算，每股現金股息可望有0.8元上下，以昨天凱基金收盤價17.2元估算，股息殖利率上看4%至6%。

凱基金控今年來獲利大幅成長，子公司以凱基人壽與凱基證券成長最多、貢獻最大。凱基人壽前三季稅後純益201.2億元，大幅成長78%，主因投資收益成長強勁，年增19%。保單銷售動能逐漸回升，總保費收入較去年同期成長9%。持續優化商品結構與擴大自有通路，傳統壽險分期繳佔整體新契約保費（FYP）43%，來自業務通路的FYP較去年同期成長43%。凱基證券今年前三季稅後純益81.2億元，年增51%。

凱基人壽積極實現資本利得，持有台股部位第3季底較上季略降到1,734億元，但股票實現利得則是上升至206億元，年增逾倍，國外股票則是780億元，投報率為7.5%。海外債券占比69.7%，仍維持七成上下水準，來到1.6兆元水位，台債2,606億元，比重約11.3%，避險前經常收益率續提升至3.8%，避險成本則降至1.1%。