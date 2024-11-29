旗下銀行資本適足率提升 兆豐金：股利政策現金為主

兆豐金控（2886）昨（28）日召開第3季法說會，公布前三季稅後純益293.21億元，每股稅後純益（EPS）1.98元，創歷來同期新高。由於金控雙重槓桿比率持續下降、遠低於法定上限，資本適足率上升，股利政策除非有特殊需要，否則仍將以現金股息為主。

兆豐金法說會並公布今年前三季兆豐金控集團子公司跨業共同行銷效益續創新高，達11.98億元，年增13%，主要受惠於證券單台股引介交易量年增42%，及產險商品共銷效益年增19%，達成年度目標91%。

兆豐金、凱基金法說會重點

昨天法說會由兆豐金總經理蕭玉美主持，針對股利政策，蕭玉美表示，兆豐金雙重槓桿比率降到116.6%，遠低於125%的法定上限，因此股利政策仍以現金股息為主，股票股利為輔，另外，主要子公司資本適足率上升，兆豐銀現金上繳率可望維持穩健，因此股利政策維持穩定，除非明年有特殊業務發展需求。

兆豐金去年配發1.8元股利，其中現金1.5元、股票0.3元，現金配發比重逾八成。

兆豐銀核心獲利動能維穩，前三季稅後純益250.92億元，雖然獲利略有下滑，因財務操作換匯交易收益略減、增加提存備抵呆帳影響。蕭玉美表示，兆豐銀業務面整體放款業務年增6%，手續費收入年增30%，其中財管手收年增33%，企金手收年增51%。台美利差仍維持高檔，整體財務操作收益仍有180億元水準。

非銀行子公司中，兆豐證券獲利成長最大，受惠經紀業務與資本市場業務雙軸驅動，前三季稅後純益23.01億元，年增41%。兆豐票券前三季獲利17.17億元，年增13%，兆豐產險前三季稅後純益3.16億元。AMC、投信及創投等子公司亦持續穩健的獲利表現。

兆豐金表示，未來兆豐金將繼續在「跨幣別」金融服務上展現專業，同時深耕「跨境」業務，成為台商布局海外及供應鏈重整的最佳後盾，並因應利率變化，靈活運用「跨資產」投資策略，透過「跨售」整合集團資源，展現集團綜效。



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