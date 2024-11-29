虛擬幣保管開放 五銀行想做

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導
金管會准許金融業、或金融業與科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」。 聯合報系資料照
金管會准許金融業、或金融業與科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」。 聯合報系資料照

金管會昨（28）日宣布，准許金融業、或金融業與科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」，並將在2025年元旦起受理申請；據金管會掌握，已有五大民營銀行表達承做興趣，潛在客戶是虛擬交易所，預計明年上半年，虛擬幣保管業務第一案可望問世。

此政策對銀行來說，可提升手續費收入，如國外是依保管資產規模的一定比率收費，也可透過這一小步的「起點」介入虛擬資產，探索虛擬世界商機的新機會。

金管會准金融業保管虛擬幣概況
金管會准金融業保管虛擬幣概況

對虛擬貨幣交易所而言，有一部分虛擬幣交付第三方，可提升安全性；對投資人來說，有銀行介入可提升虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更安心。金融業、虛擬貨幣交易所和投資人同享利多。

金融業如何「保管」虛擬幣？官員說，一、保管客戶私鑰，如客戶手上一連串英數字，放入實體保管箱或存在USB中；二、銀行業用演算法保管私鑰，牽涉到各銀行技術與資安標準，因風險較高、經驗少，傳統銀行做不多。

金管會是在10月初對外預告銀行、券商申請「虛擬資產保管業務」的試辦規劃並蒐集外界意見，昨日正式發布相關申請資料及問答集，並宣布從2025年元旦起受理業者申請業務試辦。

依金管會規劃，「虛擬資產保管」業務範圍僅限虛擬通貨，如比特幣等，不包括RWA（資產代幣化）和NFT等。潛在客戶仍以國內26家已簽署洗錢防制法遵聲明的VASP業者為主，若有保管國外VASP業者也可申請。

申請期間從2025年元旦起到4月底止，未來是否全面開辦，將視試辦結果而定；申請業者也從銀行、券商，擴大到金融業、及金融業與金融科技業合作者，等於申請者範圍擴大。

審查期間是兩個月，業者也可先申請輔導，試辦期間是六個月。官員說，申請金融機構沒有資格限制，主要是看安全、風險管理辦理情況。

申請文件有七項：保管模式、客戶服務、法遵、組織分工與管理、安全性、資產隔離與財務會計制度，以國外來說，首重安全性、洗錢防制等，例如當錢包中有非法虛擬貨幣遭扣押時，是否會整個錢包都被扣押。

洗錢防制法 金管會 金融業

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