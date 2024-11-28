14金控淨值站上5兆大關
14家上市金控第3季財報全數出爐，第3季底淨值正式跨越5兆元大關，達到5.07兆元新猷、季增3.9%，在資本市場大多頭之下已連續四季走揚，且攸關配息能力的淨值項下其他權益也持續回升，到年底有機會再迴轉挹注配息空間。
今年以來金控繳出亮眼成績單。14家金控前三季合計賺逾5,000億元，締造歷年同期新高，並推升淨值及資產同步上升。
其中，獲利王富邦金淨值達9,409億元居冠，較去年底增加17%，正往兆元關口邁進。其後依序是國泰金（2882）9,233億元、中信金4,837億、兆豐金3,615億、元大金3,118億。另除了國票金之外，其餘金控淨值皆在2,000億元以上。
總資產方面，上市金控總計資產達75.8兆元，季增9,000億元或1.2%，更較去年底大增4.4兆元。其中國泰金總資產達13.3兆元居冠，富邦金為11.8兆元。
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