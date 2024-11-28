快訊

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

14金控淨值站上5兆大關

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

14家上市金控第3季財報全數出爐，第3季底淨值正式跨越5兆元大關，達到5.07兆元新猷、季增3.9%，在資本市場大多頭之下已連續四季走揚，且攸關配息能力的淨值項下其他權益也持續回升，到年底有機會再迴轉挹注配息空間。

今年以來金控繳出亮眼成績單。14家金控前三季合計賺逾5,000億元，締造歷年同期新高，並推升淨值及資產同步上升。

其中，獲利王富邦金淨值達9,409億元居冠，較去年底增加17%，正往兆元關口邁進。其後依序是國泰金（2882）9,233億元、中信金4,837億、兆豐金3,615億、元大金3,118億。另除了國票金之外，其餘金控淨值皆在2,000億元以上。

總資產方面，上市金控總計資產達75.8兆元，季增9,000億元或1.2%，更較去年底大增4.4兆元。其中國泰金總資產達13.3兆元居冠，富邦金為11.8兆元。

國泰金 淨值

延伸閱讀

國泰金（2882）適合存股？達人「3前提」須注意：股息配發率、殖利率都不高

國泰金：股利一定比去年好 爭取殖利率逾4%

中信金（2891）今年報酬達41％贏多數高股息ETF！ 不敗教主：搶親新光金當時應該多買幾張

中信金（2891）明年股息有機會挑戰2元！ 達人：信用卡、法金...等業務都有持續成長

相關新聞

虛擬幣保管開放 五銀行想做

金管會昨（28）日宣布，准許金融業、或金融業與科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」，並將在2025年元旦起受理申請...

壽險業前十月獲利大增七成 今年表現有望再成長

10月股匯市順風，抵銷美債殖利率大幅彈升的逆風，使10月壽險業稅前盈餘124億元，從谷底緩步走揚，月增五成，累計前十月稅...

旗下銀行資本適足率提升 兆豐金：股利政策現金為主

兆豐金控昨（28）日召開第3季法說會，公布前三季稅後純益293.21億元，每股稅後純益（EPS）1.98元，創歷來同期新...

凱基壽股票投資 前三季賺206億

凱基金控昨（28）日召開2024第3季法說會，公布前三季獲利大幅成長約66%，淨值較去年底大增約430億元，財務穩健且成...

國銀存放款利率 16年新高

國內超低利率環境回不去了，對存款族而言為一大福音，但貸款族要背負的利息支出將更加沉重。中央銀行公布今年第3季國銀存放利差...

保單借款利率 最低2.5%

隨著年關將近，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，多家保險公司推保單借款。新光人壽推出「龍e貸Ⅲ」台幣保單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。