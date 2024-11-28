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壽險業全年避險成本進逼4,000億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

10月美債殖利率全面反彈，帶動壽險業海外投資的避險工具大宗CS（換匯）年化成本再度走揚，業者避險比率也仍在69%高檔，使10月壽險業避險成本330億元，月增3%，連三個月逾300億元，累計前十月3,263億元，全年進逼4,000億元續創史上新高。

一家壽險業者指出，10月台幣貶值1.2%理應帶動整體避險成本下降，但有大型壽險業者大做一籃子替代避險，想省避險成本、卻反讓匯兌損失大增，結果沒賺反賠。

一籃子替代避險有效性降低，也反映在10月台幣貶值，壽險業產生了兌換利益1,545億元，卻全被避險契約吃掉，而避險契約衍生的避險成本也攀升到330億元高檔。又因各家避險策略差異甚大，10月台幣貶值下、外匯準備金卻出現單月沖抵25億元（指轉列盈餘）狀況，使10月壽險業淨匯兌損失較上月收斂兩成。

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