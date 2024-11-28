壽險業前十月獲利大增七成 今年表現有望再成長

10月股匯市順風，抵銷美債殖利率大幅彈升的逆風，使10月壽險業稅前盈餘124億元，從谷底緩步走揚，月增五成，累計前十月稅前盈餘3,063億元，年增七成，市場認為，全年壽險業獲利可望守穩3,000億元大關，上探兩年新高。前波高點是2021年底賺3,885億元。

法人說，壽險業後市有三好兩壞，三好是11月美國降息，估12月再降1碼，台美利差縮減有助壽險業CS傳統型避險成本下降，二、短期美元強勢，有助匯兌利益，三、川普政策帶動美債殖利率回升，有助壽險再投資收益率。

但兩壞是一、年底台股震盪，壽險業實現資本利得恐銳減，壓縮獲利空間，二、川普政策讓2025年降息幅度恐縮減，美債殖利率曲線趨陡，長天期公債殖利率走升不利壽險業債券評價利益。

整體來看，11月至12月台美股市震盪，壽險業賣股補獲利難度加大，但台幣趨貶，有匯兌利益穩盤，估全年應可守穩3,000億元大關。

金管會昨（28）日公布10月保險業獲利、淨值和匯兌成本。上半年受惠全球股市齊揚，首季賺960億元，第2季賺1,185億元達顛峰，但8月逢台幣狂升而大虧，使第3季僅賺794億元，10月終見從谷底回魂賺124億元，累計前十月賺3,063億元。

保險局副局長蔡火炎說，10月獲利月增五成，是因台幣貶值及業者實現股票資本利得，前十月獲利年增1,794億元，是因淨投資增加1,498億元，業務承保損失增加107億元、營業費用也增加108億元，因淨投資收益彌補了承保和營業費用，使前十月獲利仍持穩。

10月底壽險業淨值小幅回落到2兆5,796億元，連兩個月走跌，月減951億元是近半年最大減額。

蔡火炎說，單月淨值下滑是因為10月國內外股市波動大，使壽險業採覆蓋法，未實現股票評價利益減少794億元，債券殖利率也走揚，使債券評價利益減少410億元所致。

產險業10月稅前盈餘僅14億元，追平了今年4月最低點，月減42%，累計前十月稅前盈餘235億元，年增63%。

業者說，10月產險業獲利月減四成，是因9月基期較高且10月有大額火險理賠提損所致。

10月產壽險業單月稅前盈餘138億元，月增三成，累計前十月產壽險業賺3,298億元，年增七成。